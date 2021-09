Honda-singleseaters vechten het uit in KNAF-certified Summer Cup-finale

De laatste race van de KNAF-certified GT Sport Summer Cup werd verreden op het circuit van Goodwood. Op de Britse omloop werd er gereden met razendsnelle singleseaters van Honda. Simmerman kwam er wederom als eerste over de eindstreep, waarmee hij in stijl de titel pakte van de Summer Cup 2021.

Achter Simmerman eindigde Kaj de Bruin de finalerace op de tweede plek. Rick Zoontjes maakte het podium compleet. In de eindstand wordt Zoontjes als tweede geklasseerd, voor De Bruin.

De race op het circuit van Goodwood was de laatste van de KNAF-certified GT Sport Summer Cup. In oktober gaat de Autumn Cup van start. Zelf meedoen? Houdt dan de website van KNAF Digital in de gaten voor al het nieuws omtrent de aankomende competities.