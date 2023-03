Groter wereldwijd bereik voor Le Mans Virtual Series 2022-2023

MIAMI, FL – 10 maart 2023 – Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), de toonaangevende ontwikkelaar van games en esports-competities voor officiële raceklassen over de gehele wereld, heeft vandaag de bevindingen van het onderzoek van YouGov Sport over de Le Mans Virtual Series gepresenteerd. Het vijf ronden tellende kampioenschap, wat verreden werd tussen september 2022 en januari 2023, noteerde een recordgroei op zowel tv als digitaal.

De virtuele raceklasse vond plaats in een periode van vijf maanden op extreem gedetailleerde en realistische iconische circuits als Bahrein, Monza, Spa en Sebring. De finale was de legendarische 24 uur van Le Mans. Deze virtuele uithoudingsproef op 14 en 15 januari 2023 kende een startveld van 45 LMP- en GTE-bolides, met 180 coureurs uit 41 landen. Teams gingen de strijd aan om een prijzenpot van 250.000 dollar. De deelnemers zaten in 164 simulators wereldwijd, en vertegenwoordigden fabrikanten als Alpine, BMW, Ferrari, Mercedes, Peugeot en Porsche.

Ondanks een aantal serieuze technische problemen tijdens het 24 uur durende evenement - welke zijn onderzocht en aangepakt - haalden 37 teams de finish in een wedstrijd vol drama en passie. In de overige vier races werden geen grote technische problemen ervaren.

Uit onderzoek van YouGov Sport blijkt dat de virtuele 24 uur van Le Mans een totaal cumulatief bereik van meer dan 8,5 miljoen via tv, OTT en digitale kanalen heeft gegenereerd. De wereldwijde kijkers konden via een uitgebreide uitzending elke race live volgen. De seizoensfinale werd een 25 uur durende tv-special die uitgezonden werd in 68 markten over vier continenten, op kanalen als Eurosport, CNBC, Fox/Disney en Motor Trend. Na geweldige duels tussen ’s werelds beste coureurs en simracers werden de titels gepakt door Porsche Coanda (LMP) en BMW Team Redline (GTE).

Een aantal feiten en cijfers van het Le Mans Virtual Series-seizoen:

558 uur content werd geconsumeerd door het #LeMansVirtual publiek

werd geconsumeerd door het #LeMansVirtual publiek 36 miljoen social media impressies (bron: FIA WEC, ACO, LMVS en Traxion), +19% jaar op jaar

social media impressies (bron: FIA WEC, ACO, LMVS en Traxion), +19% jaar op jaar 10 miljoen video views (bron: FIA WEC, ACO en Traxion GG), +43% jaar op jaar

video views (bron: FIA WEC, ACO en Traxion GG), +43% jaar op jaar 8,5 miljoen totaal bereik van de uitzendingen (lineair tv/digital streaming (bron: YouGov Sport) voor de virtuele 24 uur van Le Mans

totaal bereik van de uitzendingen (lineair tv/digital streaming (bron: YouGov Sport) voor de virtuele 24 uur van Le Mans Regerend F1-wereldkampioen plus FIA F2- en F3-kampioenen stonden op de grid voor het 24 uur durende evenement

plus stonden op de grid voor het 24 uur durende evenement Tot 227 coureurs uit 41 verschillende landen – een grotere afvaardiging dan ooit tevoren

coureurs uit verschillende landen – een grotere afvaardiging dan ooit tevoren 40 inschrijvingen voor het volledige seizoen (19 LMP en 21 GTE) met 5 extra deelnemers voor de virtuele Le Mans

inschrijvingen voor het volledige seizoen (19 LMP en 21 GTE) met 5 extra deelnemers voor de virtuele Le Mans Tot wel 164 simulators gebruikt in 38 verschillende landen over de gehele wereld (41% groei)

simulators gebruikt in over de gehele wereld (41% groei) 356 ronden volbracht door de winnaar: #2 Team Redline ORECA 07 LMP2 (Drugovich/Rosenqvist/Bennett/Lulham)

ronden volbracht door de winnaar: #2 Team Redline ORECA 07 LMP2 (Drugovich/Rosenqvist/Bennett/Lulham) 365.033 racekilometers over de vijf races, met enkel technische problemen tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans

over de vijf races, met enkel technische problemen tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans 36.951 inhaalacties, wat zorgde voor spektakel voor de kijkers

wat zorgde voor spektakel voor de kijkers 2.226 pitstops in de jacht van teams op de beste strategie

Pierre Fillon, president van de Automobile Club de l’Ouest, partner van de Le Mans Virtual Series: “Het is veelbelovend om te zien dat het seizoen van de Le Mans Virtual Series een succes is geweest, ondanks wat technische problemen tijdens de 24 uur van Le Mans. We zijn blij om de populariteit van endurance simracing elk jaar te zien toenemen. We kijken allemaal uit naar de lancering van de officiële Le Mans Esports-game aan het einde van dit zeer bijzondere jubileumjaar.”

Gérard Neveu, Executive Producer van de 24 Hours of Le Mans Virtual: “Namens iedereen binnen de Le Mans Virtual Series, willen we al onze deelnemers en teams die dit mogelijk hebben gemaakt enorm bedanken, evenals onze partners voor hun aanhoudende en loyale steun, en de miljoenen fans die onze evenementen hebben gevolgd en de social media-kanalen tot leven hebben gewekt met hun reacties, enthousiasme en aanmoedigingen. Kijkend naar de cijfers, is de populariteit van de klasse - met name de virtuele 24 uur van Le Mans - overduidelijk te zien. We blijven proberen om de grenzen van technologie, sportieve uitmuntendheid en organisatie te verleggen, evenals wat we van onszelf verwachten. Soms, zo hebben we gezien, gaat dat niet volgens plan. We leren hiervan en gaan door, de toekomst van de klasse is rooskleurig.”