Gran Turismo filmrecensie: Voor de autosportfan, met af en toe een toegeknepen oog

De naam 'Gran Turismo' doet vermoeden dat de film vooral draait om de game die razend populair is op de Playstation. En dat is tot op zekere hoogte ook zo, al gaat het met name om het succes van de game in de vorm van de Nissan GT Academy en de opkomst van Jann Mardenborough (Archie Madekwe), die van zijn hobby zijn beroep wist te maken. Urenlang, dagenlang zat de Brit, zoon van voormalig voetballer Steve Mardenborough, liever in de simulator dan dat hij in de voetsporen van zijn vader zou treden.

Het toeval wil dat destijds Danny Moore (echte naam Darren Cox) het plan had om Nissan en Gran Turismo naar een hoger niveau te tillen. De Brit, gespeeld door Orlando Bloom, verkoopt de game aan de top van het Japanse autobedrijf niet als een game, maar als de meest realistische simulator ter wereld. Daarover valt uiteraard genoeg te discussiëren, al nemen we dat voor de film voor lief. Na de pitch krijgt hij groen licht, al moet hij wel iemand vinden die de veiligheid van iedereen garandeert – de Japanners willen geen bloed aan hun handen.

Wanneer Jack Salter (David Harbour) gevraagd wordt, weigert hij in eerste instantie totdat er wat onenigheid is bij zijn team. Zodoende staat het project op poten en krijgt Mardenborough de kans van zijn leven dankzij Gran Turismo. In de film wordt lang stilgestaan bij de weg die de Brit moest gaan om tot de finales te komen en zich daar in de schijnwerpers te rijden. Het is echter niet alleen het mooiste van zijn carrière: ook bij het ultieme dieptepunt op de Nordschleife wordt stilgestaan. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat er met de tijdlijn van Mardenboroughs carrière is gespeeld om die crash meer deel uit te laten maken van de karakterontwikkeling.

De Hungaroring, waar opnames zijn gemaakt voor de film Gran Turismo. Photo by: Gran Turismo film

De actie op de baan is op dusdanige wijze gefilmd dat je de snelheid duidelijk voelt. Doordat de actie deels op echte circuits is opgenomen, voelt het al een stuk spannender dan wanneer je een racegame zou spelen of als het alleen als racegame gepresenteerd zou worden. Wel heeft Sony de nodige knipogen naar de game Gran Turismo in de film verwerkt, wat voor wat nostalgie zorgt bij fans van de franchise. Daarnaast zorgt de cast er met een sterke performance voor dat je zo in het verhaal gezogen wordt en de tijd – de film duurt 2 uur en 15 minuten – voorbij vliegt.

De film is voor de autosportfan, maar ook deels voor een breder publiek die interesse heeft in sportfilms of dit soort underdogverhalen. Dat leidt er ook toe dat de diehard racefan soms een oogje moet toeknijpen als er wat vrij om wordt gegaan met de interpretatie van circuits – ook al is de film vooral gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Zo zal de kijker toch even twee keer moeten kijken als de Hungaroring wordt voorgesteld als Silverstone en is er richting het einde van de film een opvallende CGI-combinatie van twee circuits. Het laat daarmee ook beperkingen in filmmogelijkheden zien, wat tevens terug te zien is in de selectie aan auto's die tegelijkertijd op de baan rijdt. Daarnaast had het wel iets minder duidelijk gemaakt kunnen worden dat Madekwe de simraces die we op het scherm zien niet zelf speelt – of zijn simstuur moet een stuuruitslag hebben van een Amerikaanse film uit de jaren 80.

Maar al die details achterwege gelaten staat er nog steeds een film die zeker de moeite waard is, een bijzonder verhaal vertelt en inspireert. In de film worden humor, actie en drama met elkaar afgewisseld zodat het geen moment gaat vervelen.