Russell Virtual Grand Prix-kampioen door afwezigheid Leclerc

Leclerc heeft komend weekend andere verplichtingen: hij neemt voor Ferrari deel aan de virtuele editie van de 24 uur van Le Mans, die in samenwerking met Motorsport Games wordt georganiseerd. Hoewel de evenementen niet met elkaar clashen - Le Mans eindigt zondag om 15.00 uur en de Grand Prix is pas om 19.00 uur - heeft de Monegask er voor gekozen om de virtuele Grand Prix te laten schieten.

Naast Leclerc doen er op zaterdag en zondag verschillende andere grootheden mee aan de virtuele 24 uur van Le Mans. Zo prijken ook de namen van Max Verstappen, Lando Norris, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Rubens Barrichello en Felipe Massa op de deelnemerslijst. Giedo van der Garde, Nicky Catsburg, Rudy van Buren, Stoffel Vandoorne en Job van Uitert geven eveneens acte de présence in het online racespektakel.

Het aantal echte Formule 1-coureurs dat deelneemt aan de Virtual Grand Prix loopt ondertussen terug van acht in Azerbeidzjan naar vijf in Canada. George Russell, Valtteri Bottas, Alexander Albon, Nicholas Latifi en Pierre Gasly, die in tegenstelling tot Leclerc dus de virtuele Le Mans én de virtuele Grand Prix rijdt, trekken dit weekend tegen elkaar ten strijde op het Circuit Gilles Villeneuve. Zij delen de baan met onder andere Biffy Clyro-frontman Simon Neil, die aantreedt voor AlphaTauri, en freestyle skiër Jon Olsson, die instapt bij Red Bull Racing. Williams-rijder Russell is dus al zeker van de titel, nu duidelijk is dat Leclerc verstek laat gaan. De Brit schreef de laatste drie online Formule 1-races op zijn naam en kon alleen nog door de Monegask verslagen worden.

VIDEO: Van der Garde over de virtuele 24 uur van Le Mans