Russell had nooit behoefte aan simracen door simulatorwerk

Door de coronapandemie gaat het Formule 1-seizoen 2020 voorlopig nog niet van start, maar veel coureurs proberen via het simracen scherp te blijven. Wereldwijd zijn er veel esports-initiatieven opgestart en ook een groot aantal raceklassen, waaronder de Formule 1, hebben een reeks simrace-evenementen opgetuigd. Zondag organiseert de F1 de tweede editie van de Virtual Grand Prix en daar waar slechts twee actieve Formule 1-coureurs hun opwachting maakten bij de eerste race in Bahrein, zijn er bij de Virtual Grand Prix van Australië vijf rijders die deelnemen.

Een van hen is George Russell. De Williams-coureur maakt voor het eerst zijn opwachting in een simrace en tegenover Sky Sports F1 verklaarde hij waarom hij daar voorheen nog niet bezig was. “Eerlijk gezegd heb ik me nooit echt beziggehouden met esports, omdat ik als test- en reservecoureur van Mercedes heel veel simulatorwerk deed. Het waren ontiegelijk lange dagen en het laatste wat ik dan wilde doen bij thuiskomst was in de simulator kruipen. Nu is de verleiding er absoluut. Eind vorige week is er eindelijk een simulator afgeleverd, dus ik ben net begonnen met oefenen. Op dit moment is het nog niet veel. Misschien dat ik hier en daar wel wat ga doen.”

Russell kruist zondag de degens met collega-coureurs Lando Norris, Charles Leclerc, Alexander Albon en Nicholas Latifi, terwijl ook oud-F1-coureur Johnny Herbert weer van de partij is. In de Virtual Grand Prix van Bahrein viel de drievoudig Grand Prix-winnaar nog op door de eerste bocht af te snijden en daarmee de koppositie te pakken. Ook Russell heeft die beelden gezien. “Ik heb gekeken. Ik denk dat het een geweldige actie was, Johnny. Ik heb wel wat ervaring met in de achterhoede starten, dus dit neem ik in me op voor het moment dat we weer gaan beginnen”, zegt Russell met enige zelfspot. “Bij wijze van grap heb ik ooit overwogen te kijken wat de straf zou zijn als je een enorme valse start maakt. Het kan zijn dat het voordeel oplevert om dat te doen en een straf te pakken ten opzichte van achteraan starten.”