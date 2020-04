Vijf Formule 1-coureurs rijden mee in tweede Virtual Grand Prix

De oorspronkelijke kalender van de Formule 1 had voor komend weekend een race gepland op het Hanoi Street Circuit, waar voor het eerst de Grand Prix van Vietnam verreden zou worden. De uitbraak van het coronavirus heeft echter geleid tot het afgelasten of uitstellen van de eerste acht Grands Prix en dus wordt er komend weekend ook niet geracet in Hanoi. Net als twee weken geleden, toen de GP van Bahrein eigenlijk op de rol stond, organiseert de Formule 1 met de F1 Esports Virtual Grand Prix wel een alternatieve race.

Wederom wordt er geracet met de game F1 2019, maar het stratencircuit van Hanoi zit niet in die game. Daarom is besloten om de tweede Virtual Grand Prix te verrijden op Albert Park, de thuishaven van de Grand Prix van Australië. Aan de eerste editie van de simrace deden slechts twee van de huidige Formule 1-coureurs mee: dat waren Lando Norris en Nicholas Latifi en zij zijn er ook bij de virtuele Australische GP weer bij. Deze keer krijgen ze gezelschap van drie collega’s, want ook Charles Leclerc, Alexander Albon en George Russell nemen dit weekend deel aan de race.

De Formule 1 maakte nog niet de namen van alle deelnemers bekend, maar wel is duidelijk dat naast de vijf huidige Formule 1-coureurs ook een voormalig F1-rijder aan het vertrek verschijnt. Johnny Herbert doet wederom mee, nadat hij in Bahrein nog opviel door bij de start een bocht af te snijden en zodoende de leiding van de race overnam. Ook de Engelse cricketlegende Ben Stokes is erbij, hij komt uit voor Red Bull Racing.

Ook tijdens de Virtual Grand Prix op Albert Park rijden de coureurs in auto’s met een gelijk prestatieniveau en met dezelfde afstelling. Ook is er voor minder ervaren simracers de mogelijkheid om assists als anti-lock brakes en traction control in te schakelen. Het evenement begint zondag om 21.00 uur met een kwalificatie, waarna er een race van 28 ronden volgt. De race wordt uitgezonden via de kanalen van de Formule 1 op YouTube, Twitch en Facebook, terwijl ook een aantal zendgemachtigden de race zullen uitzenden. Ook Ziggo Sport doet vanaf 21.00 uur verslag van de race.