Floris Wijers, de ‘amateur’ simracer die Max Verstappen versloeg: “Wij oefenen keihard”

Op het moment van het gesprek draagt Floris Wijers met gepaste trots zijn lichtblauwe softshell-jas van Heineken Player 0.0, waar zijn naam op pronkt. Ook ruim een maand na het behalen van die zege – en de indrukwekkende bokaal – is hij maar al te blij dat hij zich de eerste kampioen van Player 0.0, een simracecompetitie opgestart door Max Verstappen en Heineken, mag noemen. Zijn weg naar de finale in Amsterdam verloopt allesbehalve vlekkeloos. Hij kwalificeert zich voor de nationale finale van Nederland, op het circuit van Zandvoort. In zijn heat begint hij van de laatste plaats als gevolg van ‘technische problemen’: de headset zit niet in de computer en hij krijgt dus geen geluid te horen.

“En je hebt toch wel eens wel geluid nodig om te kunnen schakelen en te weten wanneer je op je gas moet gaan”, zegt Wijers gekscherend. “Dus ik stuurde bocht 1 in en ik maakte een 360, dus dat was een beetje vervelend. Toen kwamen we er uiteindelijk achter dat in de kwalificatie mijn headset er niet in zat. Toen startte ik dus laatste in mijn heat, negende van de negen.” Een haast onmogelijke opgave om dan dus nog voor een goed resultaat te gaan, maar aan opgeven denkt hij dan niet. “Ik heb tegen mezelf gezegd: ‘Het is nooit voorbij totdat het echt voorbij is.’ Dus ik heb zo’n beetje de race van mijn leven beetje gereden, van P9 naar P1. Ik heb daarbij ook de Ferrari eSports-engineer verslagen. Dus een last to first-challenge, zo kun je het noemen”, lacht hij. “En toen moest ik nog tegen Isaac Gillissen, een goede coureur. Die zit nu ook bij Ferrari eSports.” Ook daar rekent hij af met de concurrentie. “Het was drie rondes, die finale. Die won ik ook met twee vingers in mijn neus, met drie seconden voorsprong. En zo geschiedde, toen had ik het gewonnen. En toen wist ik dat ik aan het einde van het jaar tegen Max mocht racen.”

Als mooie bijkomstigheid krijgt Wijers dat weekend ook nog misschien wel de beste plekken om de Grand Prix van Nederland bij te wonen, aan de pitmuur. “We waren een soort van elfde team”, kijkt hij terug op die bijzondere ervaring. Bovendien loopt het in Zandvoort uit op een spektakelstuk van jewelste dankzij de regen, waardoor de race zelfs even stilgelegd wordt. “Mijn vriendin was mee. Die was nog nooit bij een Formule 1-race geweest. Dit was haar eerste en ze was meteen om. Het kan niet beter eigenlijk. Dus als ik haar de volgende keer mee moet nemen, dan moet ze waarschijnlijk de startgrid op!” grapt de 24-jarige simracer uit Soest. “Het was een chaos. We hadden denk ik de beste race van het seizoen om die plekken te hebben. Ja, onbeschrijfelijk.”

Bij de finale van Player 0.0 streden simracers tegen Max Verstappen. Foto: SetVexy

Geduchte tegenstander

Na dat voor Wijers onvergetelijke weekend gaat de focus wel al meteen naar de finale, waarin hij het opneemt tegen de winnaars van de Player 0.0-competitie in Brazilië, Canada en Mexico – én Max Verstappen. Voor die finale is nog niet bekend welke game gebruikt wordt. Voor de halve finale en de voorrondes werd F1 22 gebruikt, maar F1 23 is ten tijde van de finale al een tijdje in de winkels te koop. Het wordt opnieuw F1 22. “Ik heb wel natuurlijk gewoon geprobeerd te oefenen op beide spellen. Dus F1 22 en F1 23, zodat ik uiteindelijk goed voorbereid was”, vertelt Wijers. Dat hij de finale heel serieus neemt, blijkt ook uit het feit dat hij partner Tuatara speciale simracehandschoenen laat maken voor deze gelegenheid.

Ondanks alle voorbereidingen voelt Wijers die dag wel spanning. “Gezonde spanning, maar ook zenuwen dat ik dacht van… die heb ik normaal nooit”, herinnert hij zich. “Ik voelde me niet helemaal lekker die dag. Ik was zo gespannen. Ik was de hele dag misselijk en ik weet niet waarom.” Toch zet Wijers weer een strakke prestatie neer. Hij pakt op overtuigende wijze de pole-position op het virtuele circuit van Zandvoort en rijdt met gemak weg van de concurrentie – ook van drievoudig F1-kampioen Verstappen. Ook een tijdstraf van vijf seconden voor het te hard de pitstraat inrijden hinderen hem niet op weg naar de zege. “Ik bedoel, ik heb met 5 seconden voorsprong gewonnen inclusief de tijdstraf. Dus ik had met 20 seconden voorsprong gewonnen. Het zijn dan eigenlijk Max-taferelen wat je dan ziet. Dus ik denk dat Max het misschien ook niet heel erg leuk vond. Hij wil natuurlijk ook winnen. Maar ja, om dan toch met 20 seconden voorsprong te winnen ten opzichte van ook de andere eSporters… Dat is wel een prestatie op zich.”

Gesprek met een vriend

Voor die race spreekt Wijers nog even met Verstappen. “Max is echt een topkerel. Hij houdt van simracen. Hij is misschien niet goed op dit spel, maar wel op rFactor en iRacing. Ik heb even met hem gebabbeld in het Nederlands. Het grappige wel is dat hij in een Telegraaf-interview zei dat hij al wist dat hij 0.0 procent kans had omdat ik meedeed”, lacht hij. “Dat wist hij al. Dus dan kom ik toch ergens voorbij. En dan weet hij toch wel ergens dat ik een geduchte tegenstander ben.”

Die gesprekken voorafgaand aan de finale gaan over van alles en nog wat. “Het gaat dan een beetje over ‘hoe ben je hier gekomen?’ en ‘heb je een goede reis gehad?’ en ‘heb je een beetje kunnen oefenen?’ Hij zei: ‘Ik heb maar 20 minuten geoefend.’ Dus we praatten een beetje bij van hoe gaan we dit aanpakken. Nee, we zijn gewoon lekker gaan kletsen, gewoon als gepassioneerde simracers onder elkaar. Het klonk een beetje alsof ik met een vriend tegenover me te praten stond terwijl ik hem eigenlijk nog nooit in het echt heb gezien of tegen hem heb gepraat.” Met name dat laatste valt Wijers in positieve zin op. “Dit was echt de eerste keer dat ik ook met hem heb gepraat. En van mij mag het meer zijn, maar dat ligt natuurlijk aan hem en zijn schema. Hij is gewoon een topgozer.”

Floris Wijers won de Player 0.0-finale in Amsterdam. Foto: SetVexy

Geen amateur

Zo is Wijers de eerste officiële Player 0.0-kampioen. Niet alleen neemt hij een grote bokaal in ontvangst, ook heeft hij het recht om te kunnen zeggen dat hij Verstappen heeft verslagen. Dat is dan wel met een dubbelgevoel, geeft hij toe. “Ja, het voelt heel goed eigenlijk. Het enige nadeel is wel dat het een spel is dat hem niet goed ligt. Dus ik zou hem heel graag nog een keer willen uitdagen op een spel dat hem wel goed ligt.”

Na de finale volgt er een moment voor foto’s met de bokaal, die ook de mede-finalisten het liefst heel even vasthouden na hun lange reis naar Amsterdam. Ook zijn er dan veel camera’s gericht op Wijers, die vol in de spotlights staat. Na het evenement wordt de simracer in sommige media – en zelfs het persbericht van Heineken zelf – omschreven als ‘amateur’. Of dat hem dan nog ergens dwarszit? “Nou ik ben niet echt een amateur, nee”, stelt hij. “Ik ben qua simracen geen amateur. Ik bedoel, ik snap ze wel aan de ene kant. Het is een beetje om het op te leuken. Maar ik vond het niet erg hoor. Ik kreeg media-aandacht, wat ik wel leuk vond om te zien. En dat was ook op RTL Nieuws. Dat was ook uiteindelijk de dag erna nog op de televisie te zien. Dat geeft wel aan dat er wat animo was en dat het leuk was. Maar nee, ik ben geen amateur. Dus even corrigeren, dat doen we hier”, lacht Wijers.

Hoewel Wijers het simracen niet als beroep doet – hij heeft een fulltime job in de IT-sector – stopt hij er meer dan genoeg tijd in om niet omschreven te worden als amateur. Hoe vaak hij ermee bezig is? “Elke avond we, zoveel mogelijk. Het is mijn passie”, legt hij uit. “En ik vind het leuk om te doen. Ik wil gewoon beter worden om te winnen, want ik houd van dat winnende gevoel. Het is gewoon net als Max. Ik bedoel, je racet om te winnen. Anders doe je niet mee. Dan is het van: ‘Wat doe je hier?’”

Of simracers van zijn niveau dan onderschat worden door veel mensen? “Misschien wel. Ik denk dat ze verwachten dat Max het wel in zijn broekzak heeft, die overwinning. Maar ik bedoel, wij als simracers oefenen er ook keihard voor zoals hij dat doet in de echte wereld, voor het echte racen. Dan zijn wij geen amateurs, om het zo te zeggen.”

Fulltime bezig zijn

Voor Wijers begint zijn passie voor simracen in 2008. Hij speelt dan eerst nog racegames met de controller, iets wat hij ook in 2013 blijft gebruiken bij de Formule 1-game op de PlayStation 3. In 2017 maakt hij dan de overstap naar een stuur en pedalen. “Toen ben ik het serieus gaan nemen”, geeft hij aan. “En toen in 2018 heb ik meegedaan aan de Pro-draft van de Formule 1. Helaas heb ik het toen niet gehaald, maar dat gaf me weer motivatie om door te gaan.” Hij probeert het in 2019 nog eens, mét succes. “Ik werd toen gekozen voor het eSports-team van Haas F1. En daar ben ik voor uitgekomen in 2019 en 2020.”

Wijers is pas 24, maar heeft zo dus al behoorlijke prestaties neergezet in de simracewereld. Wat is dan tot nu toe zijn hoogtepunt? “Nou, ik denk een combinatie. Player 0.0, daar hebben allemaal eSporters aan meegedaan. Maar dat was ik denk ik wel wat minder lastig dan het behalen van de F1 eSports zelf, want daar ging het echt om de beste twintig rijders van de wereld. En daar zat ik gewoon bij. Ik denk dat ik nog steeds zo goed ben, alleen ik heb gewoon de tijd er niet voor om dat te realiseren. Dus mocht iemand mij willen sponsoren, be my guest!”, grapt hij. “Ik wil hier heel graag mijn baan van maken, 40 uur hiermee bezig zijn. Dat is iets wat ik het leukst vind.” Het liefst is Wijers dus meer dan fulltime bezig met simracen en zou hij zich daarop willen focussen. “Want ik ben pas 24, ik heb nog een heel leven voor me.”

Waar het voor veel mensen dus bij een hobby blijft, gaat het voor Wijers verder dan dat. Bij het spelen van zijn eerste racegames merkt hij al dat de snelheidsbeleving hem in zijn greep heeft. “Dat was super tof en ik ben er gewoon in door blijven gaan omdat ik het super leuk vind”, verklaart hij. “En daar is uiteindelijk ook mijn passie voor simracen vandaan gekomen, omdat je dan denkt van, ‘wow, ik kan hier competities in doen’ en ‘wow, je kan hier wat dingen mee winnen’. Dan komt dan die winnersmentaliteit naar boven. Want ik heb die echt wel.” Die drang om te winnen komt niet alleen van het simracen. In het verleden heeft hij namelijk op hockey gezeten. “Ja, dan wilde ik ook winnen. En als ik niet winnen kon, dan sloeg ik die stick doormidden aan de paal – ik was keeper. Dus ik was heel fanatiek. Ik ben nog steeds heel fanatiek.”

Wijers mocht zich de eerste winnaar van Player 0.0 noemen. Foto: SetVexy

Iedereen kan het

Zelf heeft Wijers, ondanks zijn al behaalde successen, nog genoeg ambities binnen het simracen. Zijn voornaamste doel? Kampioen worden in de F1 eSports. “Dat is altijd een droom en een doel. Of dat gaat gebeuren, weet ik niet. Wat ik wel zou willen bereiken, is een influencer worden van simracen. Zo van: ‘Kijk waar je kunt komen’. En om andere mensen te inspireren, dat je meer uit het leven kan halen. Dat je van simracen, of eSports in het algemeen, ook je werk kunt maken. Dat dat gewoon mogelijk is. Als je er maar voor werkt en het heel graag wil. Dan kan het. Dat is wat ik wil bereiken: meer mensen ervan bewust maken dat het mogelijk is.”

Welke tips hij dan meegeeft aan jonge simracetalenten die het ver willen schoppen? “Oefenen en blijven rijden. Dat is het echt. En het leuke is om andere mensen te analyseren”, geeft hij als advies mee. “Van ‘oké, waar pakt hij die tijd dan?’ en ‘oké, als ik dat net zoals hij doe, hoe zorg ik er dan voor dat ik sneller word op dat stuk?’ Want ik bedoel, je wil natuurlijk wel even snel zijn op dat punt, omdat je daar waarschijnlijk tijd verliest. Dan analyseer je hem en word je even snel, maar je moet ook sneller worden uiteindelijk. Dus dan ga je wat dingetjes proberen. En dan is het niet erg om een keer buiten de baan te gaan of in de rondte te gaan. Maar dan weet je wel gewoon van, ‘hé, hier zit de limiet, dit kan je doen, dat kan je doen’. Om alles, echt alles, die millimeters eruit te halen. Echt, dat luistert zo nauw. Dus dat zou ik adviseren: oefenen, analyseren en experimenteren.”

“Als je het graag wil, moet je er tijd [in stoppen]”, voegt Wijers toe. “Ik heb ook voor simracen gekozen omdat het wat goedkoper is dan karten. Je moet er wel iets van geld in gaan investeren uiteindelijk. Je moet er tijd, wil, energie en iets van geld in steken. En als je het echt wil, ga je ervoor. En dan kan het ook echt. Ik ben er ook gekomen. En dan kan iedereen dat ook.”