Simmerman onklopbaar naar vijfde zege op rij in KNAF Digital Cup

De Nordschleife is van zichzelf al een bijzonder uitdagend circuit, maar in de zesde race van de KNAF-Certified Gran Turismo Autumn Cup werd het de deelnemers nog lastiger gemaakt doordat ze in het donker moesten rijden. Kaj de Bruin mocht de race in de Group 4-auto’s vanaf pole-position aanvangen en hij behield aanvankelijk ook de leiding, voor Floris Simmerman en Sander van Slooten. Een foutje in het eerste deel van de legendarische Nordschleife werpt De Bruin echter ver terug, waarna hij aan een inhaalrace moet beginnen.

De strijd om de overwinning gaat daarna tussen Simmerman en Van Slooten, die de leider lange tijd het vuur aan de schenen legt. In de slotfase moet hij echter alsnog een behoorlijk gat laten naar Simmerman, die daarmee zijn vijfde overwinning op rij pakt en alleen in de eerste race moest toezien hoe de overwinning naar Daan van Zutphen ging. Van Slooten weet wel zijn tweede positie te behouden, terwijl De Bruin na een inhaalrace toch de derde plek nog voor zich opeist.

