Simmerman domineert in Kyoto voor KNAF Digital Winter Cup 2022

Na vijf ronden in de KNAF-certified Gran Turismo Sport Winter Cup 2022 bezette Floris Simmerman de leidende positie in het klassement en de zesde ronde was voor hem de ideale kans om ver uit te lopen op naaste concurrent Kaj de Bruin. De Bruin deed niet mee in de zesde race, die met Franse en Duitse GT4-bolides op het GT Sport-circuit Kyoto Driving Park werd verreden.

En optimaal profiteren deed Simmerman ook door de race overtuigend op zijn naam te schrijven. Aan de finish had hij een gat van maar liefst vijftien seconden geslagen met naaste achtervolger Calvin de Groot, die op zijn beurt weer een gaatje had richting nummer drie Twan Vollebregt. In het algemeen klassement heeft Simmerman nu 1180 punten verzameld, waardoor zijn marge op De Bruin is opgelopen tot maar liefst 280 punten. De Groot bezet de derde positie, maar heeft al 510 punten achterstand op Simmerman.

De zevende en voorlaatste ronde van de KNAF Digital GT Sport Winter Cup 2022 staat gepland voor 14 maart. Dan wordt er met de BMW Z4 GT3 en de BMW M3 GT2 op de korte omloop van de Red Bull Ring gereden.