Simmerman domineert op Interlagos in KNAF Digital Winter Cup

Vorige week reden de veertien beste coureurs uit de kwalificatie van de KNAF-certified GT Sport Winter Cup 2022 nog op een kletsnat Spa-Francorchamps. Die race werd gewonnen door Kaj de Bruin, die maandagavond tijdens de derde krachtmeting op Interlagos vanaf pole-position mocht vertrekken. In de kwalificatie had hij namelijk de snelste tijd genoteerd.

Aanvankelijk nam De Bruin meteen het heft in handen in de BMW M3 Sport Evolution, voor Floris Simmerman en Twan Vollebregt. Calvin de Groot ging in de eerste ronde echter al voorbij aan laatstgenoemde en zette bij het ingaan van de tweede ronde zijn auto naast die van De Bruin en Simmerman. Naast elkaar reed het drietal op de eerste bocht af, waarna Simmerman de strijd in zijn voordeel beslechtte.

Daarna reed Simmerman dominant naar de overwinning. Na 17 ronden kwam hij als eerste over de finish, op twaalf seconden gevolgd door De Bruin op de tweede positie. De Groot werd uiteindelijk derde, voor Vollebregt en Remco Wint op de vijfde positie. Laatstgenoemde had echter al bijna een halve minuut achterstand op de winnaar. Met zijn zege heeft Simmerman ook de leiding in het kampioenschap overgenomen. Met 580 punten heeft hij er 50 meer dan De Bruin. De Groot is derde met 240 punten achterstand.

Komende week ligt de KNAF Digital Winter Cup 2022 even stil. Daardoor is de eerstvolgende race gepland voor 14 februari. De finalerace begint om 19.30 uur en is live te volgen via Motorsport.com.