Het simveld reed deze week op Suzuka in de virtuele Red Bull X2014 Junior-wagens. Simmerman pakte in de kwalificatie al de pole-position en kwam in de race geen moment in gevaar. Zijn pitstops waren goed getimed en ook op de baan was zijn snelheid gewoonweg te hoog voor de concurrentie. Sander van Slooten keerde terug in het kampioenschap en bekroonde dat met de tweede plaats, op bijna vijftien seconden achterstand na ruim een half uur racen. Calvin de Groot werd op meer dan twintig seconden derde, gevolgd door Twan Vollebregt op bijna vijfti seconden en Jordy Sponselee op een ronde.

In het kampioenschap heeft Simmerman een gezonde voorsprong van 35 punten op De Groot en Daan van Zutphen.

De volledige highlights van de race bekijk je in de video bovenaan deze pagina.