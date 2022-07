FIA wil wereldwijd rankingsysteem opzetten voor simracerij

Het simracen heeft de afgelopen jaren flink aan populariteit gewonnen. Steeds meer echte racekampioenschappen hebben recent een eigen virtueel kampioenschap opgezet, die in diverse games worden afgewerkt. Daarnaast zijn er ook losstaande simracekampioenschappen die het nodige aanzien hebben en sterke coureurs aantrekken. De aanwezigheid van verschillende series, verschillende games en zelfs verschillende platforms maakt het echter moeilijk om te bepalen wie over het geheel gezien de beste esports-coureur is.

Ook de autosportbond FIA heeft in de afgelopen jaren de stap naar esports gezet en gebruikte de game Gran Turismo Sport zelfs om officiële FIA-simracekampioenschappen te organiseren. Ook heeft de federatie een esports-component ingebouwd in de Motorsport Games, waarvoor het in 2022 de game Assetto Corsa Competizione gebruikt. De FIA kijkt echter ook vooruit naar de toekomst en voor het simracen heeft men grootse plannen. Frederic Bertrand, directeur van de afdeling Formule E en innovatieve sportactiviteiten, zet namelijk het plan uiteen om een wereldwijde ranking voor simracers op te zetten, waarvoor punten te verdienen zijn in diverse aangesloten kampioenschappen en races.

"We hebben besloten om op een aantal geselecteerde evenementen het FIA-logo plakken. Als we afspraken kunnen maken zoals vorig jaar met de Olympic Virtual-serie, gaan we kijken hoe we verder met ze kunnen werken aan dat concept. Maar we denken nog meer na over het opzetten van een rankingsysteem", legt Bertrand in een exclusief gesprek met Motorsport.com. Hoe ziet hij dat voor zich? "Wat we graag zouden willen hebben is iets als de ATP- en WTA-ranking in het tennis, maar dan vertaald naar simracen. Wij zouden graag degene zijn die de wereldwijde ranking opzet, zodat coureurs weten op welk niveau zij wereldwijd, in hun eigen regio en hun eigen land zitten. Het is een lange discussie. Je kan je wel een voorstelling maken van het aantal mensen die wij moeten overtuigen dat we iets kunnen brengen! Wij denken dat er meer te winnen valt door iedereen met dit rankingsysteem onder te brengen bij de FIA, dus dat is momenteel het doel."