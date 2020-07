Ferrari zet eigen esports-kampioenschap op poten

Ferrari nam afgelopen jaar voor het eerst deel aan het officiële esports-kampioenschap van de Formule 1 en nu duikt men dus nog verder in de digitale racewereld. De Ferrari Hublot Esports Series wordt voor zowel amateurs als professionele rijders georganiseerd en daarbij wordt gebruik gemaakt van de game Assetto Corsa. Er is een reeks evenementen gepland voor de herfst en de rijders maken gebruik van een exclusieve Ferrari 488 Challenge Evo. Iedereen met een Europees paspoort die ouder is dan 18 jaar kan meedoen aan de amateurcompetitie. De inschrijving opent in augustus en de eerste kwalificatieronden staan gepland voor september.

De beste deelnemers aan de eerste fase van de competitie gaan door naar de volgende ronde in oktober, waar zij een reeks evenementen afwerken waarbij ook professionele coureurs worden uitgenodigd door Ferrari. F1-coureur Charles Leclerc wordt ook opgeroepen om gedurende de serie adviezen te geven aan de deelnemers. De finales vinden vervolgens in november plaats. De winnaar van de competitie krijgt dan de kans om zich bij het Ferrari Driver Academy Hublot Esports team te voegen in 2021.

Nicola Boari, bij Ferrari verantwoordelijk voor de diversificatie van het merk, ziet het als een logische stap voor Ferrari om een esports-kampioenschap te creëren na de entree in het F1 Esports-kampioenschap in 2019. “Vorig jaar begonnen we onze ervaring in het F1 Esports-kampioenschap en die wonnen we ook, en ik denk dat het nu een natuurlijke stap is om ons eigen kampioenschap op te zetten”, zei Boari. “Het lijkt heel erg op wat we in werkelijkheid al hebben, dus het is een natuurlijke stap. Hopelijk wordt het ook de eerste van een langere reeks.”

Hoewel deelname voor het eerste jaar beperkt is tot Europa hoopt Ferrari het kampioenschap open te stellen voor mensen uit andere werelddelen – en mogelijk ook toernooitjes te organiseren zodra de corona-beperkingen versoepeld worden. “Ik geloof dat er een enorme ruimte is voor Ferrari om haar eigen kampioenschap op te zetten”, vervolgt Boari. “Ik heb al gezegd dat we in Europa beginnen, alleen dit jaar, maar we zijn absoluut van plan om uit te breiden in de toekomst. En een ander heel belangrijk onderdeel dat we hopelijk kunnen implementeren na COVID-19 is het organiseren van eigen toernooien met liveoptredens. Dat wordt iets ons kampioenschap uniek kan maken.”

Details over het kampioenschap en de registratie voor geïnteresseerden zijn te vinden op www.ferrariesportsseries.gg.

Met medewerking van Jonathan Noble