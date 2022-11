Ferrari toonde afgelopen weekend tijdens de finale van de Gran Turismo World Series in Monaco een prototype van de Vision Gran Turismo (VGT). Het Italiaanse automerk heeft deze single-seater speciaal ontworpen voor Gran Turismo 7, een videogame die exclusief uitkomt op de PlayStation. Later deze maand wordt het virtuele model uitgebracht op het platform.

Ferrari’s ontwerpdirecteur Flavio Manzoni vertelt aan Motorsport.com’s zusterwebsite Traxion.GG dat het ontwerp van de VGT een voorbode is van hoe Ferrari’s er de komende jaren uit gaan zien. “Het was een lang ontwerpproces. We hebben eerst verschillende 3D-modellen gemaakt, waarna we deze uiteindelijk samen hebben gebracht. Dat leverde precies op wat we voor ogen hadden. De achterkant is gebaseerd op de recent-onthulde 499P. De auto wordt aangedreven door dezelfde 3.0-liter twin-turbomotor als in de 296 GTB/GTS. Deze motoren worden ook gebruikt in de raceauto’s van GT3 en in de 499P”, vertelt Manzoni.

Doordat het een virtuele auto betreft, hoefden de ontwerpers van de auto geen rekening te houden met reglementen of beperkingen. Daardoor hebben ze de V6 opgeschroefd tot 1.030 pk. De motor wordt ook voorzien van drie elektromotoren, die de auto een extra 326 pk genereren. Ondanks deze toevoegingen weegt de auto slechts 1.250 kilo, net iets meer dan een Mazda MX-5. Het ontwerpteam van Ferrari heeft berekend dat de auto binnen twee seconden van nul naar honderd gaat en in vijf seconden naar de tweehonderd. De topsnelheid ligt rond de 350 kilometer per uur. Het prototype van de VGT wordt in het Ferrari-museum in Maranello tentoongesteld.

De Ferrari Vision Gran Turismo in beeld:

Ferrari Vision GranTurismo 1 / 8 Foto door: Ferrari Media Center Ferrari Vision GranTurismo 2 / 8 Foto door: Ferrari Media Center Ferrari Vision GranTurismo 3 / 8 Foto door: Ferrari Media Center Ferrari Vision GranTurismo 4 / 8 Foto door: Ferrari Media Center Ferrari Vision GranTurismo 5 / 8 Foto door: Ferrari Media Center Ferrari Vision GranTurismo 6 / 8 Foto door: Ferrari Media Center Ferrari Vision GranTurismo 7 / 8 Foto door: Ferrari Media Center Ferrari Vision GranTurismo 8 / 8 Foto door: Ferrari Media Center