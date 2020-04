F1-sterren zamelen 33.000 dollar in voor strijd tegen corona

De eerste ronde van ‘Race of the World’, een competitie georganiseerd door coureurs zelf, is bedoeld om fans te vermaken tijdens de afwezigheid van echte evenementen. Daarnaast proberen ze tenminste 100.000 euro in te zamelen in de strijd tegen het coronavirus. Het kampioenschap wordt deze week gehouden met drie evenementen in verschillende disciplines en op willekeurige circuits. Veel van de coureurs streamden het event ook op Twitch met een open communicatiekanaal tussen de rijders.

De openingswedstrijd werd zaterdagavond gehouden in Abu Dhabi, maar dat liep uit op een chaotische race. De overwinning ging vervolgens naar Alexander Albon. Hij eindigde voor Real Madrid-keeper Thibaut Courtois en Arthur Leclerc. Tijdens de tweede race op Silverstone was er iets minder chaos, maar kregen kijkers alsnog een vermakelijke wedstrijd voorgeschoteld. Renault-junior Christian Lundgaard begon van pole-position, maar Arthur Leclerc pakte de eerste plaats waarna ook zijn oudere broer Charles profiteerde en naar de tweede plaats schoof. Lundgaard wist tegen het einde van de race terug te slaan en eindigde op de tweede plaats, Luca Salvadori eindigde op de derde plaats voor Lando Norris en Ferrari-coureur Charles Leclerc.

De volgende ronde wordt gehouden op dinsdag 14 april.