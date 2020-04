Latifi maakt kennis met simracen: “Leuker dan verwacht”

De Canadees maakt dit jaar zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. Onder normale omstandigheden had hij inmiddels al enkele Grands Prix achter de kiezen, maar door de wereldwijde COVID-19 pandemie moet hij nog even wachten op zijn officiële debuut. Wanneer dat gaat plaatsvinden is nu nog onduidelijk. Tot die tijd vermaakt hij zich thuis in zelfisolatie prima. Met een gym en een simulator tot zijn beschikking komt hij de tijd wel door.

"Tijdens het off-season draait het om scherp blijven en fysieke training" aldus Latifi. "Ik heb het geluk dat ik thuis over een kleine gym beschik dus ik hoef het huis niet uit om te trainen. Zo kan ik in zelfisolatie blijven. Daarnaast heb ik een kleine simulator. Ik meng me voor het eerst in simracing. Al dit esports-gebeuren is nieuw voor me, ik ervaar dit voor de eerste keer. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik thuis een goede set-up heb. Het is heel erg gaaf. Ik heb erg genoten van de eerste races. Het is echt veel leuker dan ik had verwacht dus ik ga zeker aan meer evenementen deelnemen.”