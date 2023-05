Waar de Formule 1-fans al jarenlang aan de slag kunnen gaan met de officiële Formule 1-games van EA Sports en Codemasters, ontbrak het die jaren aan een wat strategischere game. Vorig jaar gaven de Formule 1 en Frontier Developments gehoor aan de wens van vele fans die zich juist meer wilden richten op het managementaspect van de Formule 1 door F1 Manager 2022 op de markt te brengen. In die game kunnen spelers aan de slag als de teambaas van een van de tien bestaande Formule 1-teams. Zij moesten dan allerlei zaken, van de auto tot aan het personeel, op de achtergrond beheren terwijl ze in de raceweekenden in de stoel van het strategisch hoofd werden gezet en de strategie voor de race moesten bepalen.

De eerste editie van de game was verre van perfect, maar bood een goede basis voor toekomstige edities. De tweede editie van F1 Manager verschijnt deze zomer en draagt de naam F1 Manager 2023. Ook nu zullen spelers in de schoenen staan van teambazen als Christian Horner, Toto Wolff of Guenther Steiner, die bovendien de drie coversterren vormen. Het commentaar bij crashes of inhaalacties komt opnieuw van Sky F1-commentatoren David Croft en Karun Chandhok.

Nieuw in F1 Manager 2023 is de zogenaamde 'Race Replay'-modus. Spelers krijgen dan scenario's van de echte Formule 1-races van dit seizoen voorgeschoteld en kunnen zo dus kijken of zij het in dat geval beter hadden gedaan dan het echte team. Tevens heeft de speler nu nog meer in de gaten te houden met de komst van de sportief directeur binnen het Formule 1-team. Deze is verantwoordelijk voor het beheren van de pitcrew en hun trainingsschema, waarbij de risico's van een snelle pitstop, zoals een grotere kans op fouten, moeten worden afgewogen. Daarnaast kunnen spelers zich meer richten op het gewicht van de bolide en kunnen zij de nieuwste generatie coureurs op de voet volgen en vastleggen op basis van hun prestaties in de Formule 2 en Formule 3, die nu volledig gesimuleerd worden.

De gameontwikkelaar belooft dat de races nu een stuk dramatischer en dynamischer zullen zijn dankzij andere racelijnen zodat coureurs op elk cruciaal punt om positie zullen strijden, iets wat in de vorige installatie van de game niet altijd gebeurde. Een nieuw systeem voor het coureursvertrouwen geeft ook aan wanneer een coureur vertrouwen heeft in een gewaagde inhaalactie of toch wat voorzichtiger aan wil doen. F1 Manager 2023 verschijnt deze zomer op PC via Steam en de Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 en Xbox One.

Bekijk hieronder de trailer van F1 Manager 2023: