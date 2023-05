F1-game deelt nieuwe informatie over 2023-editie: Braking Point keert terug

Over een kleine maand - op vrijdag 16 juni om precies te zijn - verschijnt de nieuwste editie van de officiële Formule 1-game. In aanloop naar de officiële lancering van de game geeft EA Sports, waar Max Verstappen dit jaar trouwens een samenwerking mee is aangegaan, stapsgewijs informatie vrij over de game. Zo werd in een eerder stadium al bekendgemaakt dat Verstappen als regerend wereldkampioen de zogenaamde Champions Edition van het spel zal sieren.

In een nieuwe video legt de gamebouwer bij monde van presentatrice Natalie Pinkham uit dat spelers naast alle coureurs, auto's en circuits van het Formule 1-seizoen 2023 (dus ook de nieuwe baan over The Strip in Las Vegas) kunnen rekenen op een terugkeer van Braking Point. Deze verhalende serie zat in 2021 ook al eens in het spel en gaf gamers de kans om via de Formule 2 en een verhitte strijd vol plottwists de koningsklasse te halen. Braking Point is in F1 23 terug en wel met het fictieve F1-team Konnersport Racing Team, waarin de rivalen Aiden Jackson en protagonist Devon Butler samen komen te rijden. Hun stoeltjes zijn echter niet zeker voor het jaar erna doordat de vrouwelijke coureur Callie Mayer, ook nog eens de zus van Butler, furore maakt in de Formule 2. Mayer is een nieuw personage in het spel, waarvoor de makers zich hebben gebaseerd op drievoudig W Series-kampioene Jamie Chadwick, die zelf ook bij het proces betrokken is geweest.

Daarnaast kiest EA Sports met de zogenaamde F1 World voor een compleet vernieuwde spelershub, vanuit waar alle spelmodi toegankelijk zijn. Meer over deze noviteit valt, net als meer over de terugkeer van Braking Point, te vinden in de video bovenaan deze pagina.