Overzicht: Wat zijn de volgende simraces op de kalender?

Welke racegames worden er gespeeld in esports?

Stilaan heeft elk groot kampioenschap wel een eigen game, of tenminste wagens en circuits in een bestaande simulatie. De Formule 1 organiseert races in het officiële spel F1 2019, dat eerder naar de arcade neigt. Max Verstappen, Lando Norris en hun vrienden van Team Redline verkiezen dan weer de meer realistische simulaties als iRacing en rFactor 2. Veloce Sports gebruikt beide platformen.

De IMSA, IndyCar en NASCAR racen in iRacing, terwijl ook NASCAR Heat 4 een populaire keuze is. GT3-racen kan in Assetto Corsa Competizione, consolegamers kunnen terecht bij Gran Turismo Sport (PS4) en Forza Motorsport (X-Box One). De rijders uit de MotoGP zijn ook aan het gamen gegaan met hun eigen spel MotoGP 19. Op PC is er ook nog Project Cars 2.

Welke coureurs racen mee in esports?

Voor veel racers is de simulator, of het nu een professionele set-up is of een spelconsole in de huiskamer, een belangrijke manier om scherp te blijven. Het is vooral de jongere generatie die helemaal gek is op simracen, denk aan Max Verstappen, Lando Norris en Stoffel Vandoorne. Ook bij de oudere generatie zijn er grote simfreaks. Denk maar aan Juan Pablo Montoya, die mede via zijn 15-jarige zoon en toptalent Sebastian de esports heeft ontdekt.

Nu de autosport helemaal stilligt door het coronavirus hebben meer en meer rijders de weg naar de simulaties gevonden. De IndyCar, IMSA en NASCAR hielden al races met een groot deel van het "echte" peloton. Ook de F1 probeert een virtueel kampioenschap op te zetten, al komen daar vooral reserverijders en professionele simracers en celebrities aan de bak. IndyCar-rijder Robert Wickens, die verlamd raakte bij een crash en nog steeds aan het revalideren is, liet zelfs een speciaal stuur bouwen zodat hij geen pedalen hoeft te gebruiken.

Hoe kan ik de simraces bekijken?

Zowat alle races zijn te bekijken op de Facebook- en Youtube-pagina's van de betrokken kampioenschappen. We raden je echter aan om ook een account aan te maken op Twitch, het bekende streamingplatform voor gamers. Daar kan je individuele rijders volgen, zoals de onnavolgbare Lando Norris, die vaak voor hilarische momenten zorgt.

Motorsport.tv en Motorsport.com zenden alle races uit van de Veloce #NotTheGP series, waarin racers op de dag van een geschrapte Grand Prix hun eigen simraces houden op het desbetreffende circuit. Ook is de Veloce Pro Series, met diverse topcoureurs, live te volgen via deze website.

Welke simraces staan op de kalender?