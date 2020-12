Opmeer dicht bij titel in F1 Esports Pro Series

De F1 Esports Pro Series werkt deze week de laatste races van het seizoen 2020 af. Woensdag werden races tien en elf van het seizoen afgewerkt, te beginnen met een ontmoeting Suzuka. Opmeer verdedigde een voorsprong van negentien punten op rivaal Frederik Rasmussen, die zich op pole-position kwalificeerde voor de eerste race van de dag. Opmeer kwam niet verder dan de zesde startpositie en stond dus een zware dobber te wachten om de schade in de titelstrijd te beperken.

Rasmussen verloor bij de start de leiding aan Nicolas Longuet, die zich namens Renault op de tweede plek kwalificeerde. Het duurde lang voordat de Red Bull Racing-coureur weer in de aanval kon gaan bij de leider, maar in de achttiende van negentien ronden wisselden ze weer van positie. Rasmussen pakte zodoende de overwinning, terwijl Longuet na afloop van de race een straf ontving en hierdoor terugviel naar P7. Racing Point-rijder Daniele Haddad profiteerde en schoof op naar de tweede plek, terwijl Opmeer opschoof naar de derde positie. De leider in het kampioenschap kwam na zijn pitstop als zevende terug op de baan, maar knokte zich vervolgens nog naar de vierde plek. Dat werd P3 door de straf van Longuet.

Ook voor de tweede race van de dag op het virtuele Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad wist Rasmussen zich te verzekeren van de pole, deze keer met Opmeer naast zich op de eerste startrij. Bij de start kwamen beide mannen in aanraking met de als derde gestarte Tonizza, die in de eerste bocht spinde, werd aangeraakt en daardoor meteen uitviel. Door zijn pitstop uit te stellen leek Opmeer vervolgens zijn voorsprong in het kampioenschap te verspelen, want hij keerde achter Rasmussen, Marcel Kiefer en Brendon Leigh terug op de baan in de virtuele vierde positie.

Daarna was de Nederlander in staat om te profiteren van zijn nieuwere banden. In de negentiende ronde ging Opmeer voorbij aan Rasmussen, waarna de overwinning niet meer in gevaar kwam. Rasmussen moest in het restant van de race in zijn spiegels kijken en verloor de tweede plek nog aan Leigh. Achter de Red Bull-coureur eindigde Opmeers teamgenoot Dani Bereznay op de vierde positie, gevolgd door Dani Moreno en Kiefer. Simon Weigang werd namens Haas zevende, terwijl James Baldwin, Alvaro Carreton en Bono Huis de laatste punten pakten.

Zowel Opmeer als Rasmussen pakte veertig punten en daardoor blijft het gat in de titelstrijd negentien punten. Dit betekent dat het kampioenschap in de laatste race van het F1 Esports Pro Series-seizoen beslist wordt. Die race wordt donderdagavond vanaf 20.30 uur gereden op het virtuele Interlagos.

Bekijk hieronder races 10 en 11 van het F1 Esports Pro Series-seizoen