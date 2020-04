F1-coureurs halen 70.000 dollar op voor corona, titel Leclerc

Het doel was om 100.000 dollar op te halen voor de World Health Organisation. Diverse coureurs streamden hun deelname aan de virtuele races live via Twitch, waar volgers konden doneren. Het beoogde doel werd niet gehaald maar desondanks werd een mooi bedrag opgehaald.

De laatste twee races van het zes ronden tellende kampioenschap op F1 2019 werden verreden op het Circuit de Barcelona-Catalunya en de Red Bull Ring. In de eerste race ontstond een spannende strijd om de leiding tussen Stoffel Vandoorne, polesitter Arthur Leclerc en Alex Albons jongere broertje Luca. Vandoorne passeerde Leclerc jr. kort na de verplichte pitstop maar de Monegask sloeg in dezelfde ronde nog terug. De Belg liet zich niet uit het veld slaan en heroverde in de laatste ronde de leiding en won vanaf de zevende positie zijn eerste race in deze reeks. Arthur Leclerc finishte voor Luca Albon als tweede. Charles Leclerc was verwikkeld in een felle strijd met F2-coureur Louis Deletraz en Williams F1-rookie Nicholas Latifi voor de vierde plaats maar het drietal kwam in deze volgorde over de meet.

Spektakel op de Red Bull Ring

De tweede race van de dag leverde een spectaculaire strijd op tussen Charles Leclerc en Alex Albon. Het duo knokte ronde na ronde om elke centimeter maar na een schitterend duel kwam de Red Bull-coureur als eerste over de meet. Hij had echter te vaak een bocht afgesneden en kreeg daarvoor een straf waardoor hij terugzakte naar de derde stek. Zo kreeg Leclerc de winst in handen, voor Alex’ broertje Luca. Dat was voor de Monegask voldoende om de winst in de virtuele serie op zijn naam te schrijven.

Haas F1-reserve Louis Deletraz werd vierde, voor Renault-talent Christian Lundgaard en Real Madrid-keeper Thibaut Courtois. Lando Norris kon niet meedoen om de prijzen. Antonio Giovinazzi reed in de eerste race in de openingsronde op de derde plaats maar spinde van de baan. George Russell bleef opnieuw puntloos.

Met medewerking van esports-verslaggever Josh Suttill