F1 24 review: Een update, maar niet zoals McLaren

Met een ongewijzigde grid voor het seizoen 2024 voelt de nieuwe Formule 1-game F1 24 niet per se heel anders aan dan F1 23. De vernieuwing moet dus gezocht worden in nieuwe toevoegingen aan de carrièremodus, updates aan vier circuits en een nieuw handlingsysteem. Op papier lijkt dat niet zo snel de aanschafwaarde van 70 euro (de adviesprijs bedraagt zelfs 80 euro, de Champions Edition (CE) kost een slordige 100 euro) te kunnen rechtvaardigen, al zijn er onderhuids iets meer vernieuwingen dan hierboven benoemd.

De carrièremodus is nu completer dan ooit tevoren - dat staat vast. EA Sports en Codemasters spreken van de grootste verandering aan deze modus sinds 2016. En inderdaad, er is op meerdere vlakken wat gewijzigd om de houdbaarheid van de carrièremodus te verlengen. Het probleem van voorgaande F1-games was immers dat het na twee of drie seizoenen redelijk voorspelbaar begon aan te voelen. Voor het eerst sinds F1 2015 is het mogelijk om als een van de huidige F1-coureurs aan de slag te gaan in de carrièremodus, in plaats van met een eigen avatar - waar overigens nog altijd dezelfde gezichten te vinden zijn die er al jaren zijn. Daarnaast kan ook voor een carrièremodus met een F2-coureur of Icon gekozen worden. Met onder meer James Hunt (CE), Juan Pablo Montoya (CE), Ayrton Senna en Michael Schumacher als Icons in deze game zijn er genoeg mogelijkheden om bijzondere paden te bewandelen. En het is oprecht ook een leuke toevoeging om met een legende van de sport, of als een Pastor Maldonado, bij een van de huidige teams te rijden en te fantaseren over een 'wat als'.

De komst van deze mogelijkheid gaat ook gepaard met iets waar Codemasters naar eigen zeggen jarenlange beschikking tot had, maar nog geen reden toe zag om deze in te zetten: boordradio's uit de echte wereld. Na een crash of bij het bereiken van de finish zal je een soundbite te horen krijgen van de coureur met wie je die race hebt gereden. Het is een fijne toevoeging voor de authenticiteit, al zullen zich situaties voordoen waarin de soundbites niet helemaal bij de situatie passen - wat dan te vergeven is.

F1 24 voegt aan authenticiteit toe dankzij FOM-soundbites. Foto door: EA Sports/Codemasters

Meer dynamiek in carrièremodus

Binnen de singleplayermodi is er nu ook plaats voor de nieuwe 'Challenge Career'. Dit volgt in feite het stramien van de normale carrièremodus, maar dan in korte uitdagingen en tegen andere spelers van over de hele wereld. Daar valt wel meteen iets over op te merken: om de helm van Max Verstappen vrij te spelen, moeten er uitdagingen op 28, 29 en 30 mei voltooid worden. Inderdaad, drie dagen voor de release en binnen de vroegtijdige toegang van de Champions Edition. Hier kleeft een gevoel van 'fear of missing out' aan vast, niet wetende of deze helm later bijvoorbeeld nog vrij te spelen zal zijn. Codemasters heeft wel aangegeven dat het de spelers via sociale media laat stemmen over toekomstige uitdagingen van de Career Challenge. Wellicht dat de vrij te spelen items dan ook meermaals terugkeren. In deze modus staan de circuits en omstandigheden vast, maar er is vanuit de speler wel vrije keuze om een coureur te kiezen.

De carrièremodus zelf is ook onder handen genomen om het net iets interessanter te maken dan voorgaande jaren. Daarin spelen geheime meetings, de accolades en het erkenningssysteem een rol. Wie aan een carrière begint, zal binnen het team een bepaalde erkenning genieten. Als tweede coureur naast Max Verstappen krijg je aanzienlijk minder erkenning in het begin, maar naarmate je beter presteert zal het team die erkenning verschuiven. En dat levert uiteraard voordelen op. Zo kun je dan sneller upgrades of zelfs de beschikking tot geheime upgrades - enkel voor jou dus - krijgen. Het zorgt voor wat meer dynamiek in de carrièremodus, al is het ook de vraag hoe snel dit weer 'vertrouwd' aanvoelt en dus niet meer zozeer als een vernieuwing.

Ook nieuw zijn de geheime meetings. Presteer je goed, dan kan het zijn dat een concurrerend team je benadert voor een contract voor het komende seizoen. Het accepteren van het aanbod om de gesprekken te starten, kan op twee manieren uitpakken. Ofwel niemand komt er achter en je erkenning binnen het team blijft gelijk, of het lekt uit en je erkenning binnen het team daalt door een gebrek aan loyaliteit. Ook dat zorgt voor net iets meer intrige, maar opnieuw: heel revolutionair voor de carrièremodus voelt het niet. Dat geldt bovendien voor de accolades. De echte coureurs hebben hun echte statistieken in de game, maar daar kan de speler dus op voortbouwen. Het gaat dan bijvoorbeeld om aantal GP-starts, aantal pole-positions, aantal zeges en kampioenschapspunten. Als je daarop voortbouwt, krijg je ook meer erkenning en sta je er sterker voor in de contractonderhandelingen. Het maakt de carrièremodus completer, maar na één seizoen is die nieuwigheid er ook wel weer van af.

Foto door: EA Sports/Codemasters

Bandenmanagement

Na F1 22 klonk er veel kritiek op het handlingsysteem, dat heel onvoorspelbaar was en qua tractiecontrole ook veel te gevoelig was. Met F1 23 zijn er heel grote stappen gezet en de handling voelde goed, zoals we in onze review schreven. Het was daarom de vraag waarom er voor F1 24 ingezet werd op weer een nieuw systeem, dit keer met de chique naam 'EA Sports Dynamic Handling'. Wie de afgelopen dagen sociale media in de gaten heeft gehouden over F1 24, zal de filmpjes van de bijzondere handling niet ontgaan zijn. Meerdere trouwe spelers van de game meldden problemen bij het gebruik van sturen en pedalen, want een fenomeen van F1 2011 was terug: full lock insturen voor bochten en geen tijd verliezen, maar zelfs winnen.

In de preview van F1 24 speelde ondergetekende enkel met de controller, aangezien de instellingen voor de wheel base niet ideaal waren. En in die preview viel weinig op van de problemen die op sociale media te zien waren, want met de controller voelt het juist allemaal behoorlijk goed aan. Het is nog iets verfijnder dan F1 23, mede doordat het voelt alsof de tractiecontrole wat vergevingsgezinder is. Het insturen kan soms een uitdaging zijn door de maximale stuuruitslag, maar tot echt grote problemen leidt dat niet. Na veel geklooi met de instellingen om ook het stuur goed te laten werken, lijkt het erop dat het handlingsysteem ten opzichte van de previewbuild verbeterd is. Bij het proberen repliceren van de full lock die op sociale media te zien is, verlies je makkelijk grip en tijdswinst levert het ook niet op - al kan dat ook aan de instellingen of vaardigheden van ondergetekende liggen. De force feedback in het stuur voelt niet heel verfijnd, want de hobbels in de run van Spoon naar de 130R op Suzuka voelt gewoon lomp: stevig getril zonder heel goede reden terwijl in de bochten zelf het gevoel juist soms ontbreekt. De indruk wordt wel gewekt dat de game gericht is op spelers met een controller, waarna dit overgezet is naar het stuur.

Het handlingsysteem komt wel met verbeteringen aan het bandenmodel, een welkome vernieuwing. In die zin komt het al meer in de buurt van de wat serieuzere simgames, want hoe agressiever je instuurt, hoe sneller je banden slijten. In deze game kan banden sparen door soepel te rijden dus echt lonen, wat ook komt door de bandentemperaturen die nu een grotere rol spelen. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld op een opdrogende baan met intermediates de laatste natte plekken kunt opzoeken om de banden wat af te koelen. Kortom, strategisch gaat dit een grote impact hebben op het verloop van races en dat kan alleen maar geprezen worden.

Wat nog een strategisch element toevoegt, is de 'terugkeer' van de verschillende ERS-modi. Eerder waren deze ook al in de F1-game te vinden, maar omdat er daardoor te veel nadruk kwam op dit 'micromanagen' van de batterij, werd gekozen voor een gesimplificeerd systeem. Nu zijn er voor de race verschillende modi. Opvallend is dat er in de race ook een hotlapmodus ingeschakeld kan worden, maar dan gaat je ERS er dus behoorlijk rap doorheen. Mooi is de toevoeging van de spaarmodus, waardoor je net als Fernando Alonso kunt beslissen om op lastige punten te sparen en alle ERS vervolgens op rechte stukken in te zetten. Dit leidt weer tot strategischere races met iets meer mogelijkheden.

Foto door: EA Sports/Codemasters

Nieuw likje verf

Iets wat wel een doorn in het oog is geweest bij de promotie van F1 24, zijn de 'precision track updates' zoals aangekondigd bij de onthullingstrailer. Dit was een chique term om updates aan vier circuits te omschrijven. Twee daarvan zijn vanaf de grond opnieuw gebouwd: Spa-Francorchamps en Silverstone. Beide circuits zien er nu uit zoals in het echt en dat was ook wel nodig, zeker in het geval van Spa dat al jaren verouderd was in de game. Ook Qatar en Saudi-Arabië zijn van een nieuw likje verf voorzien om wat representatiever te zijn dan in voorgaande games het geval was. Dat is allemaal uiteraard heel fijn, al voelt het ietwat misplaatst om deze vier updates te presenteren als een nieuwe feature terwijl dit eigenlijk de minimale vereiste zou moeten zijn voor de F1-game. Circuits als Interlagos en Monza zijn ook nog aan een update toe, wat sinds dit jaar ook geldt voor China en Imola. Het is te hopen dat deze volgend jaar wel bijgewerkt zijn naar hun huidige staat, maar vreemd blijft het wel dat meerdere circuits jarenlang onaangetast zijn in de game.

Foto door: EA Sports/Codemasters

Verder zijn de vernieuwingen aan de carrièremodus ook ten koste gegaan van verbeteringen op andere vlakken. Het zal immers opgevallen zijn dat er niets gezegd is over MyTeam, de multiplayer of F1 World - simpelweg omdat deze amper tot geen veranderingen zijn ondergaan. F1 World heeft nu wel de Fanzone waarin spelers kunnen strijden om in feite de grootste fan van een bepaald team of bepaalde coureur te worden, maar of dat heel veel toevoegt aan de beleving valt te betwijfelen. Voor de multiplayer wordt gewerkt aan een anti-cheat, al is nog niet bekend of deze in de game geïmplementeerd zal worden.

Uiteindelijk is F1 24 weer een stuk completer geworden, maar niet als geheel. Voor nieuwe spelers zou F1 24 daarom een goede instap zijn, maar wie F1 23 heeft gespeeld zal niet per se veel merken van de veranderingen. De vernieuwingen op het vlak van het bandenmodel zijn welkom, evenals de toevoegingen aan de carrièremodus en de mogelijkheid om als een van de F1-coureurs een carrière te kunnen beginnen. Of dat de volle pond waard is, is dan vooral een persoonlijke afweging en afhankelijk van het feit of je F1 23 al bezit. F1 24 is een update, maar niet zoals McLaren.

F1 24 verschijnt op 31 mei en wordt uitgebracht op de Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X en S, Xbox One en PC via EA App, Epic Games Store en Steam. De Champions Edition biedt enkele voordelen, waaronder drie dagen eerder toegang tot de game.