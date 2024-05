F1 24 preview: Carrièremodus verrijkt, maar is het genoeg?

"Een mijlpaal voor de franchise", zo omschrijft Senior Creative Director Lee Mather de veranderingen aan de carrièremodus in een recent interview met Motorsport.com. F1 24 heeft na enkele jaren van kleine aanpassingen aan deze modus een grotere stap gezet door meer op de details in te zetten. De carrièremodus biedt nu bijvoorbeeld de kans om als een F2-coureur, F1-coureur of 'icoon' van de sport aan een carrière te beginnen. Zo is het dus mogelijk om als Jenson Button bij Red Bull Racing te racen of de ultieme droom - en iets waar hij naar eigen zeggen dicht bij was in 2014 - van Pastor Maldonado te verwezenlijken door hem bij Ferrari te laten tekenen - wat ondergetekende uiteraard gedaan heeft. En dat is dan ook een heel leuke toevoeging waarbij de mogelijkheden groots zijn.

Als tweede coureur bij Ferrari krijg je te maken met een minder gunstige 'erkenning', een nieuw systeem in de carrièremodus. Als je taken van het team voltooit en beter presteert dan je teamgenoot, dan zet je het team steeds meer naar jouw hand om vervolgens voordelen vrij te spelen. Zo kun je gunstigere productietijden krijgen voor R&D of zelfs geheime upgrades om een voorsprong te krijgen op je teamgenoot. Dat is niet het enige geheimzinnige in de carrièremodus, want in F1 24 zijn er ook zogenaamde 'geheime bijeenkomsten'. Concurrerende teams kunnen je uitnodigen op gesprek, waarbij een nieuw contract aangeboden kan worden. Als Maldonado in de Ferrari drie races op rij wint, krijgt hij al direct een aanbod van McLaren. Dit aanbod kan afgeslagen worden, of er kan mee ingestemd worden. Dat laatste brengt wel het risico met zich mee dat de buitenwereld er vanaf weet te komen en je huidige team je dus lager gaat inschatten. Voor de virtuele Maldonado zijn er echter geen problemen als hij ingaat op het aanbod.

Begin je in F2, dan zal dat vanaf heden ook invloed hebben op kansen bij bepaalde F1-teams. Kies je bijvoorbeeld voor Mercedes, dan is de kans groter dat je bij Williams, Aston Martin of Mercedes F1 terechtkomt. Ook zijn er R&D-uitdagingen om ervoor te zorgen dat de seizoenen niet hetzelfde aanvoelen. Zo kan er een chiptekort zijn waardoor je beperkt bent in het aantal updates of moet je door hoge inflatie nog beter omgaan met je punten.

Simply lovely?

Op papier zijn het dus veel wijzigingen, maar bij het beginnen van een nieuwe carrière voelt het allemaal niet heel anders dan F1 23. Je krijgt wel een presentatie van de grid van dat seizoen te zien zoals dat ook gebeurt in Bahrein met de beelden voor Netflix. Wie dan goed kijkt, merkt al gauw op dat alle coureurs dezelfde lengte hebben gekregen voor deze introvideo. Het is dan dus even schrikken om te zien dat Yuki Tsunoda net zo lang is als Daniel Ricciardo. In essentie voelt de carrièremodus niet heel anders dan voorgaande jaren. De nieuwe toevoegingen zijn zeker verfrissend en bieden daardoor nog meer diepte, maar heel gamechanging voelt het allemaal ook niet.

Gelukkig zijn er in races zelf dan nog doelstellingen die je kunt krijgen van je race-engineer. Als je aan de leiding ligt en dus in de schone lucht rijdt, kan het zijn dat je engineer vraagt om een snelle ronde te rijden om zo een gat te slaan naar de achtervolgende groep. Ook kan het gebeuren dat je meer moet liften in de remzones om aan brandstofdoelstellingen te voldoen of dat je een bepaald gemiddelde moet rijden over een aantal ronden - al kan het daarbij ook om een stuk langzamere ronden gaan waardoor je plots je leiding flink ziet slinken.

Als je dan besluit om als een van de huidige F1-coureurs te rijden, kan je na de finish bekende kreten van deze coureurs horen dankzij de toevoeging van boordradioberichten uit de echte F1. Een 'simply lovely' van Max Verstappen zit er dan dus in na een zege op Monaco. Ook kan er een boordradiobericht komen na een crash die einde race betekent. Het is een leuke toevoeging om het geheel wat authentieker aan te laten voelen, al is de 'check the suspension' van Pierre Gasly na een crash in Pouhon - waarbij zijn rechter voorwiel er helemaal af ligt - een understatement. Al met al wordt er gesproken van de grootste update sinds F1 2016, al is het de vraag of dat met elkaar te vergelijken valt. In F1 24 gaat het vooral om verdere verfijningen van de carrièremodus, maar heel innovatief voelt het geheel niet zozeer.

Imposante run naar Eau Rouge

Een andere headline van F1 24 is de update van enkele circuits. Spa-Francorchamps en Silverstone zijn helemaal opnieuw opgebouwd, Saudi-Arabië en Qatar zijn bijgewerkt om representatiever te zijn voor hoe deze er nu bij liggen. Met name Spa is een welkome vernieuwing, aangezien deze jarenlang simpelweg verouderd was. De grote tribune bovenaan de Raidillon maakt indruk terwijl de grindbakken langs de baan voor een andere uitdaging zorgen dan de zoveelste keer via het asfalt bij La Source doorrijden. Het circuit in de Ardennen lijkt nu al wat meer op het echte werk, al lijken de hoogteverschillen op sommige plekken nog niet heel goed over te komen - zoals in de Busstop.

Het circuit van Silverstone is ook stevig aangepakt, alleen kan daar geen oordeel over geveld worden omdat het circuit simpelweg in de vijf ondernomen pogingen niet wilde laden bij het opstarten van een Grand Prix. Saudi-Arabië is opgefrist terwijl Qatar voorzien is van nieuwe verflagen langs de baan en bomen die er in het echt ook moeten komen te staan. Andere circuits zijn onaangeraakt gebleven - zo ook het teruggekeerde Shanghai International Circuit. Grindbakken langs de baan op Imola hoeven we dus ook niet te verwachten.

F1 24 belooft met name op het gebied van de singleplayer-ervaring veel vernieuwingen, die terug te vinden zijn in de carrièremodus. De nieuwe toevoegingen volgen na de uitgesproken wens van veel fans om de carrièremodus onder handen te nemen en bieden zeker een nieuw element. Maar aangezien deze stappen niet echt heel groots zijn - en updates aan circuits in een officiële F1-game toch ergens juist een minimale vereiste zijn en niet zozeer iets om groots te verkopen - is het nog maar de vraag of de rest van de game - waaronder aanpassingen aan het handlingmodel - genoeg zal bieden om voor de volle pond een stap van F1 23 naar F1 24 te maken.

F1 24 verschijnt op 31 mei en wordt uitgebracht op de Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X en S, Xbox One en PC via EA App, Epic Games Store en Steam. De Champions Edition biedt enkele voordelen, waaronder drie dagen eerder toegang tot de game.