Voor de doorgewinterde F1-fan zijn de F1-games iets om elk jaar weer naar uit te kijken. De afgelopen jaren zijn deze wisselvallig ontvangen door de spelers, maar ook dit jaar zijn er weer veel vernieuwingen te vinden in de game. Dat is dan wel met name op het gebied van de singleplayer-carrièremodus. Daar is Lee Mather, al enkele jaren de Senior Creative Director bij gamestudio Codemasters, vooral trots op. Hij spreekt zelfs van een ‘mijlpaal voor de franchise’. “Het is pas de derde keer dat we zoiets doen”, zegt Mather, die eraan herinnert dat de carrièremodus in 2010 was geboren en in 2016 voorzien werd van de eerste grote update.

In die nieuwe carrièremodus kunnen spelers ook voor het eerst in de franchise deelnemen aan een kampioenschap als hun favoriete coureur. Dat heeft ook geleid tot een langverwachte toevoeging: boordradio’s van de coureurs uit de echte Formule 1. Dit jaar kunnen fans bij het over de finish rijden bijvoorbeeld de ‘simply lovely’ van Max Verstappen verwachten of de ‘get in there’ als Lewis Hamilton de race wint. Dat die toevoeging er nu komt, is vooral een push vanuit EA Sports en Codemasters geweest. “De Formule 1 heeft ons altijd al die kans gegeven. We wilden dat ook graag doen, maar we zagen geen toegevoegde waarde die we nu zien in 2024”, legt Mather uit. “Ik kan nu als Hamilton in de carrièremodus rijden, dus nu is het heel logisch om Hamiltons stem [in de game] te hebben. Voorheen reed ik als mezelf als een avatar. Dan zou ik een generieke stem kiezen waar het nu heel logisch is om, als je als een echte Formule 1-coureur rijdt, hun stem te hebben als je over de finish rijdt of als er een impact is geweest.”

Volgens Mather leidt dat, samen met vernieuwingen in de presentatie van start tot finish, tot het beste Formule 1-gevoel van alle games tot nu toe. “100 procent. Je zult alle coureurs te zien krijgen en ze praten met elkaar, dat zorgt voor realisme en die connectie met de sport. En de voice-overs zijn gewoon fantastisch. Je zult enkele zeer herkenbare te horen krijgen. Je zult er een paar zeker herkennen van belangrijke momenten in de carrière van de coureurs. Er zijn een paar fraaie van Monaco, natuurlijk van Max maar ook Lando [Norris] heeft een mooie van Monaco. Het is een goede selectie. Sommigen zitten vol energie en motivatie, sommigen zijn juist emotioneel. Sommigen zijn zelfs zeer emotioneel en hartverwarmend. Dat voegt zeker een extra laag toe, ja.”

Bekende boordradioberichten zullen te horen zijn in F1 24. Foto door: EA Sports

Hulp van de wereldkampioen

Net als vorig jaar biedt EA Sports twee versies van de F1-game aan. De standaardeditie kost 79,99 euro, voor de Champions Edition moet 99,99 euro neergeteld worden. Opnieuw schittert Max Verstappen op de cover van die Champions Edition, wat geen grote verrassing is aangezien Verstappen ook een ambassadeur is van EA Sports. Waar de drievoudig F1-kampioen voorheen nog kritisch was op de F1-games, werken de twee partijen nu samen aan het verbeteren daarvan. Voor F1 24 heeft Mather een bezoek gebracht aan Red Bull Racing en Verstappen. “Vorig jaar had ik het geluk dat ik naar Red Bull mocht om Max te ontmoeten. We hadden toen een zeer vroege versie van de game meegenomen”, vertelt de Senior Creative Director. “Het ging niet zozeer om de feedback op F1 24, maar om feedback over de richting van het handlingmodel – ook voor de toekomst. Er zijn significante veranderingen aan de physics en het handlingmodel van de auto’s. We wilden Max vragen om ons te helpen begrijpen of dat de juiste richting was en hoe hij daarover dacht. Want hij bevindt zich in een unieke positie”, stelt Mather. “Uiteraard is hij op dit moment 's werelds beste Formule 1-coureur. En hij is ook een ongelooflijk succesvol simracer. Hij kan dus een verband leggen tussen die twee op een manier waarop niet veel andere coureurs dat kunnen.”

De feedback heeft het team van Mather uiteindelijk geholpen. “We ontwikkelen misschien drie of vier significante gebieden van de physics. Er kan dan iets zijn waarvan hij het gevoel heeft dat het niet zo voelt als in het echt. Hij gaf bijvoorbeeld feedback over de remmen en hij gaf feedback over de tractie uit de bochten. Dat heeft ons de kans gegeven om op efficiëntere wijze aan de afstellingen van de auto’s te werken.” Of Verstappen dus een invloed heeft gehad op de game? “Zeer zeker.”

Vorig jaar leidde de samenwerking tussen de gameontwikkelaar en Verstappen ook al tot speciale in-game items van Verstappen. Zo was het mogelijk om met een Verstappen.com Racing-kleurstelling te rijden. Dit jaar is er ook een samenwerking met Red Bull, waardoor Verstappen met speciale EA Sports F1-helmen zal rijden in de Formule 1. Mather wil daar nog niet te veel over prijsgeven, wel laat hij doorschemeren dat er een speciaal Verstappen-item in de game te winnen valt middels de nieuwe ‘challenge career’. Naast Verstappen blijft Mathers team ook met andere teams en coureurs werken aan speciale items voor in de game.

Grind happen op Spa

Iets waar F1-fans al jaren op hebben gewacht met betrekking tot de Formule 1-game, is een grote update van Spa-Francorchamps. Het circuit is in 2021 stevig onder handen genomen in het echt, maar dat bleef in de game achter. In F1 24 is Spa dan van een update voorzien die dusdanig stevig is, dat deze volgens Mather – samen met Silverstone – helemaal van de grond opnieuw zijn gebouwd. “Silverstone en Spa zijn allebei herbouwd. De uitdaging is om de data te verzamelen”, licht hij toe. “We kregen de data en dat bood ons de kans om ze te bouwen. We hebben daar een geweldig proces voor. We hebben door de jaren heel veel circuits gebouwd, dus het was best gaaf om de kans te krijgen om Silverstone en Spa zo accuraat na te bouwen.”

Het bouwen van die circuits ziet Mather niet zozeer als een uitdaging, aangezien zijn team daar nu al genoeg ervaring mee heeft opgedaan. Wel is er veel ander werk wat voor de nodige uitdagingen zorgt. “Zodra deze klaar zijn, moeten we alle racelijnen verwerken, evenals de lijnen om de auto’s in de pitstraat te krijgen. We moeten rekening houden met de track limits voor het strafsysteem. We moeten de AI trainen voor die circuits. Maar we zijn vandaag de dag behoorlijk goed in al die zaken.”

Zelf heeft Mather al kunnen proeven van het vernieuwde circuit van Spa-Francorchamps, een van zijn persoonlijke favorieten. “We zijn gewoon heel blij dat we een heel mooi Spa hebben kunnen neerzetten”, zegt hij. “Ik reed er vanochtend nog en het ziet er fantastisch uit. Het ziet er gewoon realistisch uit door, en ik weet dat het triest om te zeggen, de dichtheid van de bomen en de heuvels.”

Toch blijft dan wel de vraag waarom die update zo lang op zich heeft laten wachten, ook omdat de oude versie van Spa-Francorchamps jarenlang kritiek kreeg. “We moeten de middelen vinden om dit soort dingen te doen”, verklaart Mather. “De afgelopen jaren hebben we steeds moeten werken aan nieuwe circuits. We hebben bijvoorbeeld hard gewerkt aan het opbouwen van volledig nieuwe circuits als Las Vegas en Miami.”

Spa heeft een grote update gekregen voor F1 24. Foto door: EA Sports

Met name de gebouwen in de omgeving vormen dan een uitdaging, zeker in de neonverlichte stad Las Vegas. “Maar we hadden dit jaar de capaciteit om twee of drie grote rebuilds te doen en hebben twee favorieten van de fans gekozen", vervolgt Mather. "We kozen er twee waarvan we wisten dat deze langer op de kalender zouden staan, dat is belangrijk voor ons. We willen niet veel tijd en moeite steken in een circuit dat er misschien niet lang op zal staan.” Die uitspraak doet dan toch de vraag rijzen waarom Spa is gekozen, aangezien dat circuit de afgelopen jaren onder druk stond en vooralsnog alleen in 2024 en 2025 op de F1-kalender staat. “Ik heb er alle vertrouwen in dat Spa zal blijven. Het is gewoon zo’n goed circuit, ik houd ervan”, aldus Mather.

Oneerlijk voordeel

Een ander veelbesproken onderwerp is het gebrek aan anti-cheat in de Formule 1-games. Zo’n systeem moet vaststellen of iemand gebruikmaakt van cheats, waardoor de toegang tot de game ontzegd wordt. Dat is in geen van de F1-games geïmplementeerd en heeft recentelijk tot veel kritiek geleid, aangezien het soms heel lastig is om vast te stellen of iemand gebruikmaakt van cheats. Vorig jaar liet Mather weten dat het de ambitie van EA Sports was om een anti-cheat te introduceren in F1 23, wat uiteindelijk niet gebeurd is. Is die situatie voor F1 24 veranderd? Het korte antwoordt luidt ‘nee’, maar Mather benadrukt dat er op de achtergrond getest wordt met een anti-cheatsysteem – al wil hij zich nog niet binden aan een belofte dat deze er bij de release van de game zal zijn.

“We kunnen iets van zo’n omvang niet zomaar implementeren en hopen dat het werkt”, licht hij toe. “We hebben het in de bèta getest en we hebben nog twee of drie fases van de bèta om het te testen. We hadden het in de eerste bèta en houden het er in voor de tweede en derde. En hopelijk als alles volgens plan loopt, kunnen we de game met anti-cheat leveren.”

De Senior Creative Director legt uit dat de anti-cheat er vorig jaar niet kwam omdat het ‘ongelofelijk ingewikkeld’ is en dat zij niet willen dat de anti-cheat ook mensen uitsluit die wel volgens de regels spelen. “Het draait dus niet alleen om het wegwerken van cheaters, maar dat we het op zo’n manier doen dat het geen problemen oplevert voor andere spelers en dat het geen vals-positieven oplevert. We hebben ons er niet 100 procent aan vastgelegd op het wel of niet implementeren. We zullen zien hoe dat gaat na de bèta en nemen dan een weloverwogen besluit om het al dan wel of niet bij de release te introduceren. Het is geweldige technologie en technologie die we met andere teams binnen EA delen.”

Doorgevraagd of hij zich niet wil vastbinden aan de aanwezigheid van de anti-cheat aan het begin van de game, of in zijn algemeen, antwoordt Mather: "Het hangt heel erg af van wat we in de bèta zien. Als we het als een succes beschouwen en het geen problemen oplevert, dan zie ik geen redenen waarom we het niet direct bij de release zouden implementeren."

Uiteindelijk ziet Mather wel in dat zo'n anti-cheat nodig is in een F1-game waarin serieus geracet wordt door mensen wereldwijd, ook op eSports-niveau. "We zien veel spelers die in leagues racen, dat zijn de mensen die er echt van zullen profiteren", meent de Brit. "Maar het is ook de start van een groter plan om ervoor te zorgen dat de F1-games een solide platform bieden voor mensen en dat zij zich geen zorgen hoeven te maken dat mensen valsspelen. Ten tweede zou het heel fijn zijn als we kunnen bijdragen aan een vriendelijkere en gastvrijere omgeving en om dat positieve spel te ondersteunen. Om dan een anti-cheat te hebben en te voorkomen dat mensen zulke dingen kunnen doen, is een goed beginpunt. Dat geeft ons dan de kans om daar op voort te bouwen", besluit Mather.

F1 24 verschijnt op 31 mei en wordt uitgebracht op de Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X en S, Xbox One en PC via EA App, Epic Games Store en Steam. De Champions Edition biedt enkele voordelen, waaronder drie dagen eerder toegang tot de game.