De nieuwste F1-game, F1 23, biedt fans de kans om in de huid van de coureur te kruipen en zelf de snelste rondetijden en zeges na te jagen. De game heeft op het gebied van handling een flinke stap vooruit gezet, mede door aanpassingen aan de manier waarop de plank op kerbstones reageert en verbeteringen op het gebied van acceleratie en remmen. Om tot die verbeteringen te komen nam Senior Creative Director Lee Mather contact op met verschillende teams. "We krijgen al enkele jaren feedback van de coureurs", zegt Mather in gesprek met Motorsport.com. "We hebben banden opgebouwd met de teams om betere toegang te krijgen tot hun interne systemen. Met name met de Esports-teams, zij analyseren de data in de game net zo diepgravend en op dezelfde manier als de echte teams. We hadden wat gesprekken met het Esports-team van Mercedes. Zij vroegen ons of ze een vroege versie konden testen om daarop feedback te geven. Zo werd Anthony (Davidson, simulatorcoureur Mercedes, red.) erbij betrokken."

Zij mochten aan de slag met een vroege build van de game. Codemasters had daarbij twee verschillende handlingmodellen, waarvan zij geloofden dat deze de feedback van alle coureurs en Mercedes door de jaren heen hadden geïmplementeerd. "We zeiden in feite: dit zijn de twee versies die jullie mogen testen. We vertelden ze niks over de verschillen. We waren er vrij zeker van dat ze met deze terug zouden komen en dat ze zouden zeggen: ‘Dit is de juiste richting’. Dat was ook het geval. Het was in essentie een stabielere auto, een auto met meer grip." Daarmee waren nog niet alle elementen aangepakt, want met name de tractiecontrole werd de afgelopen jaren bekritiseerd door Esporters en F1-coureurs. "Zij vonden dat onze auto’s een realistischere tractiecontrole hadden op ‘medium’, terwijl een Formule 1-auto volgens hen superieure tractie heeft wanneer je tegen de toerenbegrenzer in de tweede versnelling zit. Onze auto worstelde meer in F1 22. Dat was het voornaamste aandachtspunt." Al met al vat Mather de verbeteringen op dit vlak kort samen: "Het beste is: het is makkelijker te spelen, diepgaander en realistischer. Ik denk dus dat dit voor iedereen een overwinning is."

Kritische Verstappen overstag

Naast de standaardeditie is er ook de zogenaamde Champions Edition. Bij deze versie schittert Max Verstappen als regerend wereldkampioen op de cover en het biedt ook cosmetische items van Verstappen – om precies te zijn in de kleuren van Verstappen.com Racing, zijn eigen team dat onder meer Thierry Vermeulen in de DTM ondersteunt – die gebruikt kunnen worden in F1 World en My Team. Het zijn de eerste resultaten van de samenwerking tussen EA Sports en Verstappen, waarbij het logo van de gameontwikkelaar op de helm van de Nederlander sinds begin dit seizoen te spotten is. Dat de twee partijen samenwerken, is ergens wat opvallend te noemen. Immers liet Verstappen zich enkele jaren geleden nog kritisch uit over de F1-games en maakte hij kenbaar liever simgames te spelen als iRacing. Dat die samenwerking er nu is, komt volgens Mather mede door de verbeteringen in de F1-game door de jaren heen.

"We hebben natuurlijk met meerdere coureurs samengewerkt. Dit jaar zijn Charles Leclerc en Max Verstappen onze ambassadeurs, maar Max staat als kampioen op de cover van de Champions Edition", legt Mather uit. "We hebben in het verleden met Max gewerkt. Ik heb nog een video dat we in 2016, 2017 of 2018 in de Red Bull-fabriek waren. We hebben dus al met hem gewerkt, maar dit kwam tot stand doordat hij een enorme FIFA-fan is", doelt hij op de populaire voetbalgame van EA Sports, waar Codemasters onder valt. "Je kunt je dus wel voorstellen dat dat het balletje aan het rollen heeft gebracht. Ja, hij heeft in het verleden misschien aangegeven dat hij geen vertrouwen in de game had, dat hij er niet blij mee was. Maar dat zijn dingen waar we aan hebben gewerkt. Die connectie met de echte sport en het werk dat wij hebben verricht hebben ervoor gezorgd dat we nu de game hebben die hij zou willen spelen."

Las Vegas erbij, Spa-Francorchamps blijft achter

Aangezien de Formule 1-game het hele seizoen 2023 bevat, zit ook het nieuwe stratencircuit van Las Vegas al in F1 23. De race wordt pas op 18 november verreden, toch kunnen fans alvast de lay-out en omgeving van het circuit over de beroemde Strip verkennen. Het werk aan dit circuit begon toen bekend werd dat de Formule 1 naar Las Vegas zou gaan. "We begonnen toen te kijken naar mogelijke omlopen", geeft de Senior Creative Director aan. "Dat is wat makkelijker met stratencircuits omdat er maar zoveel permutaties zijn. We wisten meteen dat ze de Strip zouden gebruiken, maar wisten nog niet hoe ver naar het noorden of zuiden toe. Maar we werden natuurlijk door de Formule 1 van tevoren geïnformeerd over de lay-out. Het was toen nog niet helemaal 100 procent bevestigd, er zijn altijd wel wat kleine dingen die aangepast worden. We hadden de CAD-data van de lay-out, hadden de data van gebouwen, zoals het nieuwe pitgebouw – dat later kwam omdat ze bezig waren met die plannen. Toen we begonnen was dat nog braakliggend terrein."

"We hadden enorm veel data van de Formule 1", vervolgt Mather. "Toen we de lay-out kenden, stuurden we een fotograaf op pad en die nam heel veel foto’s voor ons. We hebben dus veel geweldige beelden van het circuit, het asfalt, de omliggende gebouwen. Alle dingen die we moesten bouwen. Dat zie je bij andere circuits zoals Miami; die hebben we aangepast in deze game omdat de wijzigingen niet altijd in de CAD-data aanwezig zijn. Misschien waren het last-minute veranderingen tijdens de bouw. Maar we hebben een echt accurate representatie van Vegas neergezet."

Naast Las Vegas en het Losail International Circuit in Qatar heeft het team ook gewerkt aan aanpassingen van de huidige circuits. Zo is het Circuit de Barcelona-Catalunya bijgewerkt naar de 'nieuwe' lay-out en heeft ook de Red Bull Ring - door wijzigingen aan het circuit voor de MotoGP - wat wijzigingen gezien. Bovendien zijn op meerdere circuits de kerbstones onder handen genomen. Voor één circuit geldt dat allemaal niet: Spa-Francorchamps. Het circuit in de Ardennen is in het echt flink aangepast om de komst van de enduranceraces voor motoren weer mogelijk te maken, maar in F1 23 is het nog altijd mogelijk om in La Source over de geasfalteerde uitloopstrook te gaan, in plaats van door de grindbak.

"Het is een geval van: we kunnen van alles doen, maar we kunnen niet alles doen", legt Mather uit waarom Spa-Francorchamps achterbleef qua updates. "Dit jaar was het bouwen van Vegas een enorme onderneming. De Formule 1 blijft maar boeiende circuits toevoegen. Las Vegas is de grootste die we gedaan hebben van de meest recente, nieuwe circuits. We hebben ook Losail toegevoegd, het was een enorme onderneming om twee nieuwe circuits in één jaar te creëren. We hebben updates aan het Circuit de Barcelona-Catalunya en de Red Bull Ring doorgevoerd en dingen aangepast aan Canada en Miami om die up-to-date te krijgen. We kunnen gedurende een jaar maar zoveel dingen doen en het updaten van circuits is een doorlopend project en daar blijven we jaar in jaar uit aan werken", aldus de Brit, die zich niet wil binden aan een update voor Spa op korte termijn.

Valsspelers aangepakt

Wat begin dit jaar een groot probleem was in F1 22, was het aantal gevallen van cheaters. Het was voor spelers op de PC namelijk vrij makkelijk – met wat simpel speurwerk was het snel te vinden – om een programma te installeren dat ervoor zorgde dat je meer grip zou hebben in de game. Dat had ook gevolgen voor league-races. Op sociale media liet de ene na de andere league weten dat er spelers geschorst waren voor het gebruiken van cheats, of dat het vermoeden bestond dat er valsgespeeld werd. Voor F1 23 stond er dus veel op het spel, aangezien deze cheats ook makkelijk te vinden zijn voor de Esports-spelers. Bij de lancering van de game ontbreekt een anti-cheat nog wel, maar Mather heeft goed nieuws om het valsspelen tegen te gaan.

"We waren ons zeer bewust van de situatie", antwoordt Mather, gevraagd of de gameontwikkelaar wist van deze cheats. "We waren natuurlijk betrokken bij gesprekken met mensen die een league runnen en met name de officiële Esports. De dingen die mensen op het eerste gezicht zagen... er gebeurde van alles achter de schermen. Er waren veel geruchten. Wij maakten deel uit van al die gesprekken. Het plan voor de lange termijn is de introductie van een anti-cheat na de lancering van de game. Er is veel geweldige technologie binnen EA."

"Het plan voor de lange termijn is dus om een anti-cheat te introduceren. We moeten dat op een eerlijke manier doen, op een manier dat het geen negatieve impact heeft op spelers die de game op de juiste manier spelen en niet kijken naar exploits. We moeten er ook voor zorgen dat mensen die de game gekocht hebben niet gestraft worden terwijl ze niets fout hebben gedaan. Het staat op de radar, het is iets wat we na de lancering willen brengen. We willen ervoor zorgen dat we dit goed doen." Gevraagd of 'na de lancering' betekent dat het in F1 23 komt, laat Mather weten: "Dat is het huidige doel, ja."

Maldonado als nieuwe Icon

Ook dit jaar kunnen spelers aan de slag met de gamemodus My Team. Zoals de naam doet vermoeden kan de speler hier een eigen team creëren en de strijd aangaan met de huidige tien Formule 1-teams. Hierbij eist de speler één van de twee zitjes op terwijl er voor het tweede zitje gekeken kan worden naar Formule 2-coureurs, Formule 1-coureurs en Icons. Dit jaar zijn er weer wat Icons verdwenen en bijgekomen. Zo kunnen spelers nu aan de slag met Nigel Mansell, maar ook met Kamui Kobayashi en Pastor Maldonado.

Gevraagd hoe het zit met de term 'Icon' als coureurs gekozen worden om toegevoegd te worden aan de game, antwoordt Mather met een lach: "Ik zal eerlijk zijn: het is vaak een kwestie van ruziën en schreeuwen wie welke coureur in de game wil hebben. We hebben lange lijsten van coureurs. Dat is het mooiste van de sport: mensen houden om verschillende redenen van bepaalde personen. Je hebt mensen die de beste coureurs aller tijden willen hebben, maar ook mensen die een coureur aanwijzen die een gave geschiedenis in de sport heeft gehad en om bepaalde redenen herinnerd wordt. Mensen zullen altijd praten over Pastors iconische zege in Spanje. Kobayashi stond bekend om zijn ongelofelijke inhaalacties. Dat was ook een van de redenen dat we Kamui hebben toegevoegd. Het draait niet alleen maar om de pure snelheid en successen van de coureurs, het gaat soms ook om de impact die ze hebben gemaakt op spelers en fans van de sport op emotioneel vlak. Daarom is het ook zo gaaf dat we dit met die Icons doen.”