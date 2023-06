Net als elke installatie van de Formule 1-game zijn dit jaar alle teams, coureurs en circuits van het huidige F1-seizoen speelbaar. Dat houdt ook in dat 'nieuwkomers' Qatar - de race stond in 2021 al op de kalender, maar ontbrak toen in de game - en Las Vegas direct speelbaar zijn. Met name Las Vegas ziet er zeer indrukwekkend uit op de hoogste grafische instellingen, al is het stratencircuit over The Strip zelf niet het interessantst.

Enkele andere circuits, waaronder de Red Bull Ring, het Circuit de Barcelona-Catalunya en Zandvoort zijn van updates voorzien, waarbij onder meer de kerbstones zijn aangepast om beter overeen te komen met de werkelijkheid. Het Marina Bay Street Circuit van Singapore zal later dit jaar aangepast worden om de nieuwe lay-out - nodig voor de verbouwing van 'the Float' - te representeren. Wat dan wel jammer is, is dat Spa-Francorchamps opnieuw niet aangepast is. Daardoor zijn er nog steeds weinig grindbakken naast de baan te vinden en voelt de Busstop zo goed als vlak.

Tevens keren in deze game de rode vlaggen terug en is er de mogelijkheid om een race over een afstand van 35 procent van de volledige race - dus zo goed als een sprintversie - te doen. De rode vlag zorgt voor strategische mogelijkheden en maakt het F1-plaatje nog completer, al is het in feite geen heel spannende toevoeging voor de game omdat je enkel een menu krijgt met de mogelijkheid om nieuwe banden te kiezen voor de herstart. De nieuwe raceafstand van 35 procent biedt net iets meer diepte in de strategie ten opzichte van de 25 procentsraces die we de afgelopen jaren als optie hadden, naast de korte race van 5 ronden en de langere races van 50 procent en 100 procent.

Genieten geblazen

Eerlijk toegegeven heeft ondergetekende F1 22 begin dit jaar niet veel aangeraakt. Niet alleen omdat er veel andere racegames zijn die flink wat tijd in beslag nemen, maar ook omdat F1 22 na updates niet bepaald lekker wegspeelde. Het handlingmodel was onvoorspelbaar, waardoor het met zowel controller als stuur en pedalen van tijd tot tijd een frustrerende ervaring was. Bovendien bood de game niet genoeg vernieuwing om op lange termijn echt interessant te blijven.

Dat is met F1 23 wel anders. Door de verbeteringen op het vlak van handling is F1 23 een duidelijke stap vooruit en al veel meer een genot om te spelen. Dankzij Precision Drive is het makkelijker om de inputs van je controller naar eigen voorkeuren in te stellen. Zo kan je er dus voor kiezen om de input van het gaspedaal te vertragen, waardoor de game later pas een input meet en er wat mee doet. Dat geldt ook voor het sturen. Maar zelfs zonder al te veel met die instellingen te spelen, speelt F1 23 een stuk makkelijker weg.

Meerdere F1-coureurs hebben door de jaren heen aangegeven dat de F1-games een te gevoelige tractiecontrole hadden, waardoor je op 'off' snel achterstevoren eindigde. Zelfs op 'medium' was het een uitdaging om de auto op de baan te houden, maar nu is het met dezelfde instelling zelfs makkelijk om op de controller met 'medium' te rijden. Op 'off' blijft het nog een uitdaging, maar de auto gedraagt zich nu voorspelbaarder onder de acceleratie waardoor deze uitdaging leuker is om aan te gaan. Daarnaast zal je niet zomaar wielspin hebben in de vierde versnelling.

Het is nu ook een stuk aangenamer om over de kerbstones te rijden. Het is nog altijd zo dat je afstelling een bepalende rol speelt in hoe de auto zich over de kerbstones gedraagt, maar in veel gevallen zal de auto niet plots instabiel worden. Tel daarbij op dat je de afstelling nog verder kunt verfijnen dankzij een uitgebreidere keuze voor de vering en de Formule 1-bolide voelt ook echt zoals deze zou moeten rijden. Alleen deze verbeteringen maken de game al een stuk vermakelijker en er bestaat geen twijfel over dat in deze game meer tijd zal zitten dan in F1 22.

Het stratencircuit van Las Vegas levert mooie plaatjes op, maar is niet het interessantste circuit voor racen.

De F1-wereld op zijn kop

Wat wel even wennen was, was het gebrek aan een simpele 'singleplayer' of 'quick race' in het menu. De 'quick race' is - na een zoektocht - onder het nieuwe F1 World te vinden. Dit moet meerdere modi onder één noemer brengen, maar introduceert ook een heel nieuw element in de game. F1 World staat namelijk ook voor een omgeving waarin je korte of langere uitdagingen kunt aangaan om vervolgens allerlei items vrij te spelen, zoals een betere krachtbron, versnellingsbak en voor- en achtervleugel, voor je eigen F1 World-bolide. Daarnaast kun je personeel als een teambaas of strateeg vrijspelen. Deze geven je - mits je een contract voor ze hebt - voor een aantal races een bepaalde bonus. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je voor de eerste minuut van de race een lichtere auto hebt als je buiten de top-tien start.

Dit heeft wat trekjes van 'Ultimate Team', zoals dat in een game als FIFA of Madden te vinden is. Verschil hierbij is dat het - voorlopig - geen pay-to-win is, aangezien je de items alleen kunt vrijspelen door te racen, niet door items direct in een digitale winkel te kopen. Wel is er een mogelijkheid om items sneller vrij te spelen door een XP-boost te kopen met de voor de F1-game digitale munteenheid 'PitCoin'. Online houdt dat in dat je tegen sterkere tegenstanders kunt komen, maar de verwachte eindpositie wordt aangepast aan het tech level van de rest. Heb je dus een mindere auto, dan zal bijvoorbeeld een negende plaats al voldoende zijn om goede voortgang te boeken. Met een sterkere auto wordt er meer van je verwacht.

In F1 World heb je meerdere menu's met verschillende uitdagingen. Zo kun je je per continent richten op races met uitdagingen op circuits uit die regio of kun je je wagen aan een tijdelijke uitdaging met grote beloningen. Dat is zowel offline als online. Bij die races krijg je bepaalde opdrachten. Hoe beter je presteert, hoe beter de beloningen. Het voortgangssysteem nodigt uit om bezig te blijven met het zoeken naar betere onderdelen - en natuurlijk stickers voor het nieuwe compendium. In F1 World vind je overigens ook weer de supercars van vorig jaar, die je voor bepaalde uitdagingen kunt gebruiken. Het is tevens mogelijk om de livery van je F1 World-auto aan te passen.

Daarnaast introduceert F1 World een licentiesysteem. Op deze manier wordt netjes racen beloond: hoe hoger je licentie, hoe realistischer de ervaring. Het licentiesysteem loopt van de laagste klasse, D, tot de hoogste, A. Het is daarbij wel oppassen geblazen voor de gevreesde track limits. Op sommige circuits, zoals Singapore, voelen deze soms wat streng en elke waarschuwing heeft invloed op je licentie. Als je er dan mee weg denkt te komen door de race opnieuw te starten, dan is er slecht nieuws: de incidenten achtervolgen je. Als je een ronde zonder incidenten, dus zonder track limits of crashes, rijdt, krijg je juist weer een duim omhoog en is de kans aanwezig dat je een licentie omhoog gaat. Kortom: zomaar mensen van de baan rammen om op die manier naar voren te rijden blijft niet meer onbestraft terwijl netjes rijden beloond wordt. Het doet denken aan een licentiesysteem zoals iRacing, alleen misschien nog wat eenvoudiger uitgevoerd.

Het circuit van Qatar, nieuw in de F1-game.

Genoeg frictie in Braking Point 2

Een andere modus waar spelers mee aan de slag kunnen, is Braking Point 2. Deze verhaalmodus werd in 2021 geïntroduceerd en volgde het verhaal van Aiden Jackson en Casper Akkerman. De twee teamgenoten, de een een rookie op weg naar de top en de ander een ervaren rot op weg naar de uitgang, konden niet lekker met elkaar overweg, maar dat bleek het werk van Devon Butler. Twee jaar later - de ontwikkelaar was altijd al van plan om deze modus om het jaar in de game te stoppen - volgt dan deel 2 van deze verhaalmodus a la Drive to Survive van Netflix. Dit keer is dat laatste nog meer waar, aangezien we kennismaken met een nieuw, fictief team: Konnersport Racing Team. Middels interviews met de kopstukken van dit team wordt de nieuwe verhaallijn voorgeschoteld.

Dat begint met de komst van dit nieuwe team en de twee teamgenoten daar: Jackson en Butler. Gezien het verleden tussen de twee laat het zich raden dat er genoeg frictie is tussen de Konnersport-coureurs. Toch is het niet zo dat het alleen maar over de onenigheden tussen Jackson en Butler gaat. Later komt namelijk nog een hoofdrolspeler - of eigenlijk hoofdrolspeelster - in beeld, maar we willen uiteraard niet te veel verklappen. Braking Point 2 is in ieder geval zeer de moeite waard, al is het alleen maar om te genieten van de indrukwekkende graphics. Het is duidelijk te zien dat er veel tijd in dit project is gestoken en het verhaal blijft boeien.

Weinig aandacht voor carrièremodus

Naast al deze modi zijn het bekende My Team en de carrièremodus ook in F1 23 te vinden. Met name My Team wist de afgelopen jaren de speler te boeien, aangezien je in deze modus een eigen team opricht om zo het elfde team op de grid te vormen en de huidige teams uit te dagen voor de titel. Voor veel spelers zijn deze twee modi ook het belangrijkst, waardoor het des te meer een teleurstelling is dat er zo weinig vernieuwing te vinden is. De beoordelingen van de coureurs zijn aangepast, de faciliteiten aan het begin van je My Team-carrière zijn wat gewijzigd en er zijn nieuwe Icons geïntroduceerd - waaronder Pastor Maldonado. Ook zijn er wat aanpassingen doorgevoerd aan de kosten van faciliteiten en contracten. Naast deze kleine verfijningen zijn ook hier de rode vlaggen, de races met een afstand van 35 procent en de nieuwe circuits te vinden. Dat lijkt echter te mager om deze modi, die de afgelopen jaren al relatief stil stonden, lang interessant te houden.

Conclusie

F1 23 is een duidelijke stap vooruit ten opzichte van F1 22. Op sommige vlakken, zoals de voorspelbaarheid en de wegligging van de bolides, is de stap groter dan op andere vlakken, zoals vernieuwingen in My Team en de carrièremodus. Met de terugkeer van Braking Point, het nieuwe F1 World en de komst van twee nieuwe circuits is er in ieder geval genoeg te doen en verkennen voor de F1-fan. Zo vallen de dagen tussen de echte F1-races door prima te vullen met vermakelijke races op het virtuele asfalt.

F1 23 verschijnt op 16 juni voor de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One en voor PC via de EA App, Epic Games Store en Steam. Er komen twee edities van de game: de standaardversie en de Champions Edition. Laatstgenoemde editie komt met Max Verstappen als coverster en biedt spelers de kans om vanaf 13 juni al aan de slag te gaan, evenals meerdere extra's in de game, waaronder vier legendes voor de My Team-modus en cosmetische items, ontworpen door Verstappen.