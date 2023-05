Net als bij voorgaande edities belooft EA Sports voor F1 23 enkele verbeteringen. De voornaamste is te vinden in de handling van de Formule 1-auto's. Voorgaande jaren was deze namelijk nogal behoorlijk onvoorspelbaar, met name over specifieke kerbstones. Daarnaast schoot de auto soms van onderstuur naar overstuur, zonder dat dit goed te voelen was in de controller of het stuur. In F1 23 moeten de Formule 1-bolides zich voorspelbaarder gedragen en moet het gevoel in de auto meer in de buurt komen van de werkelijkheid, wordt uitgelegd in de deep dive-video van F1 23.

Met name op het gebied van acceleratie, remmen en rotatie belooft de gameontwikkelaar een voelbare verbetering. EA Sports heeft daarvoor de berekeningen aangepast en de echte Formule 1-teams om feedback gevraagd, waaronder Mercedes-simulatorcoureur Anthony Davidson. Het gevoel in de auto moet zowel met een controller als met een stuur beter zijn dankzij 'Precision Drive'.

Daarnaast geeft EA Sports in de eerste gameplaybeelden van F1 23 een eerste blik op de races in Las Vegas en Qatar, de twee nieuwe speelbare circuits. De gameproducent heeft veel beelden van Las Vegas bestudeerd om tot een accurate versie van de neonverlichte stad te komen, waar op 18 november voor het eerst over de Strip geracet wordt. Qatar verscheen in 2021 al op de Formule 1-kalender, maar niet in de F1-game.

Ten slotte wordt stilgestaan bij de terugkeer van de rode vlag, waarvan de gevoeligheid aangepast kan worden zodat deze minder vaak of juist vaker gezwaaid wordt, en de introductie van een nieuwe raceafstand: 35 procent. Dit moet voor meer strategische keuzes zorgen, zonder dat de speler meteen een hele race hoeft te rijden.

F1 23 verschijnt op 16 juni voor de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One en voor PC via de EA App, Epic Games Store en Steam. Er komen twee edities van de game: de standaardversie en de Champions Edition. Laatstgenoemde editie komt met Max Verstappen als coverster en biedt spelers meerdere extra's in de game, waaronder vier legendes voor de My Team-modus en cosmetische items, ontworpen door Verstappen.