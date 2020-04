Kalender: De beste esports-races in de maand april

Team Redline’s Real Racers Never Quit Ronde 6

Datum en tijd: Vrijdag 3 april 21.00u

Vrijdag 3 april 21.00u Game: iRacing

iRacing Deelnemers: Max Verstappen, Lando Norris, Juan Pablo Montoya, Antonio Felix da Costa, Stoffel Vandoorne

Wat is het?

Het simracekampioenschap voor professionele coureurs van Team Redline nadert het einde. Max Verstappen en Lando Norris waren tot op heden de grote smaakmakers met mooie acties maar ook enkele incidenten. Verstappen gaat aan de leiding in het kampioenschap, hij heeft een flinke voorsprong op Kelvin van der Linde. Norris staat op de derde plaats voor Daniel Juncadella.

Sage Karam, Dreyer & Reinbold Racing-Chevrolet Screenshot: Dreyer & Reinbold Racing

IndyCar iRacing Challenge Ronde 2

Datum en tijd: Zaterdag 4 april

Zaterdag 4 april Game: iRacing

Wat is het?

IndyCar heeft geen rijke esports-historie maar omarmt simracing nu volledig met het nieuwe kampioenschap op iRacing. Regerend kampioen Josef Newgarden is de grote publiekstrekker. Op Barber Motorsports Park vindt de tweede ronde plaats.

Lando Norris, F1 2019 screenshot Screenshot: Veloce Racing

Veloce’s #NotTheGP series, met Motorsport Games

Datum en tijd: Zondag 5 april

Zondag 5 april Game: F1 2019

F1 2019 Deelnemers: F1-coureurs, F1 esports-rijders en beroemdheden

F1-coureurs, F1 esports-rijders en beroemdheden Hoe te volgen: Veloce Esports’ YouTube/Twitch kanaal, Motorsport.tv, Motorsport.com, Autosport.com en respectievelijke Facebook-pagina's

Wat is het?

De originele esports-klasse van de Formule 1, waarin echte en virtuele F1-sterren het opnemen tegen beroemdheden van binnen en buiten de sportwereld. De eerste twee ronden zorgden voor heel wat spektakel.

Formula 1 Virtual Grand Prix

Datum en tijd: Zondag 5 april

Zondag 5 april Game: F1 2019

F1 2019 Deelnemers: Lando Norris, Nicholas Latifi, Nico Hulkenberg, Sergio Perez and Lance Stroll

Lando Norris, Nicholas Latifi, Nico Hulkenberg, Sergio Perez and Lance Stroll Hoe te volgen: YouTube van de F1

Wat is het?

De eigen virtuele Grand Prix van de Formule 1 mikt erop de fans te vermaken met onorthodoxe line-ups en een focus op entertainment in plaats van competitief simracen. Aan de eerste ronde namen One Direction-zanger Liam Payne, voormalig Olympisch kampioen Chris Hoy en professioneel golfer Ian Poulter het op tegen F1-coureurs Lando Norris en Nicholas Latifi. De verwachting is dat in de komende ronden meer Formule 1-rijders aan de start verschijnen. Aangezien Vietnam nog niet in F1 2019 zat, rijden de coureurs op Albert Park.

Denny Hamlin, Dale Earnhardt Jr. Screenshot: NASCAR Media

eNASCAR Pro Invitational iRacing Series

Datum en tijd: Zondag 5 april

Zondag 5 april Game: iRacing

iRacing Deelnemers: Veel van de NASCAR Cup Series-sterren en de gestopte legendes Dale Earnhardt Jr en Bobby Labonte

Veel van de NASCAR Cup Series-sterren en de gestopte legendes Dale Earnhardt Jr en Bobby Labonte Hoe te volgen: FOX Broadcast Network, FS1, FOX Sports app

Wat is het?

Het NASCAR-kampioenschap vervangt de echte evenementen met simraces op de circuits waar daadwerkelijk geracet zou worden. Deze evenementen worden op televisie uitgezonden. De race in Texas trok 1,3 miljoen kijkers. Ditmaal komen de sterren in actie op het circuit van Bristol.

IndyCar iRacing Challenge Ronde 3

Datum en tijd: Zaterdag 11 april

Zaterdag 11 april Game: iRacing

Wat is het?

Ronde 3 van het esports-kampioenschap van de IndyCar Series vindt plaats op een circuit dat de coureurs mogen bepalen. Inmiddels zijn er al 25 coureurs vastgelegd, waaronder het merendeel van het IndyCar-veld, evenals oud-Formule 1-coureur Scott Speed.

Dirt Rally 2.0 screenshot

World RX Invitational Series Ronde 1

Datum en tijd: Zaterdag 18 april

Zaterdag 18 april Game: DiRT Rally 2.0

DiRT Rally 2.0 Deelnemers: World RX-sterren evenals de beste DiRT-gamers

World RX-sterren evenals de beste DiRT-gamers Hoe te volgen: Motorsport.tv, YouTube, Facebook en Twitch

Wat is het?

Een virtuele vervanger van het World Rallycross Championship met Codemasters DiRT Rally 2.0. Een aantal topcoureurs uit de WRX neemt het op tegen de beste simracers. Iedereen met deze game kan zich via de pc kwalificeren. De eerste ronde vindt plaats op het Circuit de Catalunya-Barcelona.

IndyCar iRacing Challenge Ronde 4

Datum en tijd: Zaterdag 18 april

Zaterdag 18 april Game: iRacing

Wat is het?

Een willekeurig gekozen circuit huisvest de vierde ronde van de IndyCar esports serie. Hoewel veel van de echte rijders nieuw zijn in de simracewereld, zal het veld steeds dichter bij elkaar komen naarmate deze rookies meer ervaring opdoen.

Le Mans Esports Series ‘Pro’ - Individuele kwalificatie 6 (Hot-Lap competitie)

Datum en tijd: Vrijdag 24 april (tot zondag 3 mei)

Vrijdag 24 april (tot zondag 3 mei) Game: Forza Motorsport 7

Forza Motorsport 7 Deelnemers: Open kwalificatie voor alle gamers

Wat is het?

Waar de professionele teams zich via de Pro Team-series kunnen kwalificeren voor de Le Mans Super Final, kunnen individuele gamers een plekje op de grid van de virtuele 24 uur van Le Mans 2020 afdwingen via deze kwalificatie. De deelnemers met de snelste ronden op het virtuele circuit van Spa-Francorchamps verdienen een startbewijs.

A fan uses one of the Le Mans eSports Series simulator rigs Foto: Paul Foster

Le Mans Esports Series Pro Team Ronde 5, met Motorsport Games

Datum en tijd: Zaterdag 25 april, 20.00u

Zaterdag 25 april, 20.00u Game: Forza Motorsport 7

Forza Motorsport 7 Deelnemers: Red Bull, Lazarus, Jean Alesi’s Esports team

Red Bull, Lazarus, Jean Alesi’s Esports team Hoe te volgen: Motorsport.tv, YouTube, Facebook en Twitch

Wat is het?

De laatste ronde van de Pro Team-reeks van de Le Mans Esports Series. Na dit evenement gaat de top-6 uit de stand door naar de Super Final, die plaatsvindt tijdens de 24 uur van Le Mans 2020. Seizoen 2 beschikt over een prijzenpot van 200.000 dollar.

iRacing 24 uur van de Nürburgring

Datum en tijd: Zaterdag 25 april, 14.00u

Zaterdag 25 april, 14.00u Game: iRacing

iRacing Deelnemers: Echte coureurs nemen het op tegen simracers

Echte coureurs nemen het op tegen simracers Hoe te volgen: iRacing website en YouTube-kanaal

Wat is het?

Een van de speciale evenementen van iRacing, waar in het verleden Formule 1-sterren als Max Verstappen en Lando Norris op afkwamen. De beste simracers en -teams ter wereld nemen doorgaans deel. Een virtuele langeafstandsrace is vaak net zo spannend als de echte race.

IndyCar iRacing Challenge Ronde 5

Datum en tijd: Zaterdag 25 april

Zaterdag 25 april Game: iRacing

Wat is het?

Het vijfde IndyCar esports-event op iRacing vindt plaats op het Circuit of the Americas. Het F1-circuit stond afgelopen jaar voor het eerst op de IndyCar-kalender en zorgde door de track limits voor heel wat ophef. Rookie Colton Herta werd de jongste racewinnaar ooit. Nu neemt hij het tegen zijn collega's op in de virtuele variant.