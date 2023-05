Eerste indruk F1 23: Het (stuur)wiel opnieuw uitgevonden?

Aangezien er wordt gesproken over aanzienlijke verbeteringen aan het rijgedrag van de Formule 1-bolides, moeten we eerst even terug naar F1 22. Het was de eerste Formule 1-game met de nieuwe generatie bolides, die dankzij de nadruk op het grondeffect en het toegenomen gewicht toch een stuk anders rijden dan de vorige generatie. Dat was in die game ook te voelen. Met name in de langzame bochten wilden de bolides niet zo snel op gang komen, het voelde in het begin wat onwennig. Het leidde in F1 22 soms tot vreemde momenten waarbij de bolide van het ene op het andere moment, zonder echte aankondiging, van onderstuur naar overstuur ging. Bovendien voelde de wegligging over kerbstones niet natuurlijk en was het soms zelfs beter om deze te vermijden.

Na een korte opfrissessie met F1 22 is de overstap naar de preview build van F1 23 een welkome vernieuwing. Het menu is weer even anders, maar alles is nog altijd makkelijk te vinden. Zo ook de Time Trial-modus, een goede kans om een van de grote pijlers van F1 23 voor het eerst aan te voelen: het nieuwe handlingssysteem. Met name voor spelers met een controller moet de nieuwe game een stuk fijner aanvoelen dankzij Precision Drive, waardoor zij in feite net als spelers met een stuur en pedalen de kans krijgen om zaken als de 'deadzones' en de 'linearity' van het stuur en de pedalen in te stellen naar persoonlijke voorkeuren. Iemand die dus regelmatig iets te enthousiast op het gas gaat met de controller, zoals ondergetekende, kan bijvoorbeeld spelen met de instellingen om ervoor te zorgen dat er met een vertraging wat gedaan wordt met het signaal dat je met je wijsvinger aan de trigger geeft. Ook kun je de scherpte van de stuurbewegingen aanpassen. Als je wil dat de controller trager reageert op je beweging, kun je dat dus ook instellen.

Dat heeft allemaal gevolgen voor hoe de auto aanvoelt, maar de grootste veranderingen zijn te vinden op het gebied van acceleratie, remmen en de rotatie. De acceleratie van de nieuwe generatie bolides voelt een stuk natuurlijker aan omdat je niet al wielspinnend hoeft te shortshiften naar een hogere versnelling. Het gaat nu wat geleidelijker, wat ervoor zorgt dat de auto zich voorspelbaarder gedraagt bij de exit van de bocht. Voordat je de exit bereikt, heb je natuurlijk nog de entry. Ook daar is het even wennen geblazen aan het nieuwe gevoel in de remmen. Het sturen met de controller voelt in ieder geval wat verfijnder, ook zonder te sleutelen aan alle instellingen dankzij het nieuwe Precision Drive. Dat alles nu wat voorspelbaarder aanvoelt, maakt het al meer een genot om over de F1-circuits te scheuren dan voorheen.

Nieuwe look

Een op papier minder spannende toevoeging is de nieuwe raceafstand van 35 procent. Voorheen konden spelers wel kiezen tussen 25 procent en 50 procent, maar 25 procent voelde dan vaak net wat te kort terwijl 50 procent een flinke tijdsinvestering vraagt. Met 35 procent, eerst getest in de Esports van de F1 en nu in de nieuwste game, speelt bandenmanagement en de strategie een grotere rol dan in de races van 25 procent, wat leidt tot interessantere races.

Op grafisch vlak zijn er ook wat zaken aangepast. De game moet dankzij een nieuw kleurcoderingssysteem, dat vergelijkbaar is als het systeem dat in films en voor tv gebruikt wordt, wat natuurlijker ogen. Dat is even wennen, aangezien het een sprong is van de wat koele kleuren van F1 22 naar de warmere kleuren van F1 23 is. Daarnaast is de verlichting in de game aangepakt, al viel er op grafisch vlak nog weinig te verlangen.

F1 23 verschijnt op 16 juni voor de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One en voor PC via de EA App, Epic Games Store en Steam. Er komen twee edities van de game: de standaardversie en de Champions Edition. Laatstgenoemde editie komt met Max Verstappen als coverster en biedt spelers meerdere extra's in de game, waaronder vier legendes voor de My Team-modus en cosmetische items, ontworpen door Verstappen.