Dubbelzege Porsche Coanda in 500 mijl van Sebring, Verstappen vierde

De virtuele versie van Sebring International Raceway was zaterdag het decor van de vierde en voorlaatste ronde van de Le Mans Virtual Series: de 500 mijl van Sebring. Vrijdagavond werd er al gekwalificeerd en daarbij reed R8G Esports de snelste tijd, maar vanwege een overtreding bij de vorige race op Spa-Francorchamps kregen alle equipes van Romain Grosjeans team tien plaatsen gridstraf. De Porsche Coanda met startnummer 23 - bestuurd door Porsche Supercup-coureur Laurin Heinrich, Joshua Rogers en Nederlander Mack Bakkum - mocht zodoende van pole-position vertrekken in de 134 ronden tellende race van de LMP2-bolides. De Team Redline-bolide met startnummer 1, waarin Max Verstappen, Jeffrey Rietveld en Max Benecke plaatsnamen, vertrok vanaf de tweede startpositie.

De start verliep niet zoals gehoopt voor Team Redline, dat graag in de aanval wilde bij de polesitters van Porsche Coanda. Dat lukte niet, want de bolide met startnummer 1 werd direct te grazen genomen door de Porsche Coanda-bolide met startnummer 20, waar Ayhancan Güven, Tommy Østgaard en Mitchell deJong elkaar afwisselden. In de loop van de race, die uiteindelijk zo'n vier uur in beslag nam, bleek er geen maat te staan op de teamgenoten van Porsche Coanda. Vooraan reed de auto met startnummer 23 een stukje weg bij de nummer 20, terwijl Team Redline naar mate de tijd vorderde steeds meer achterstand opliep. Een podiumplaats lonkte, maar in de loop van de laatste stint kwam Redline steeds meer onder druk te staan van de AMG Team Petronas Esports-bolide van Bono Huis, Graham Carroll en James Baldwin.

Met nog zo'n acht ronden te gaan plaatste Baldwin de beslissende inhaalactie op Verstappen, waardoor Team Redline uiteindelijk van het podium kukelde. Dat gebeurde bijna een halve minuut achter Porsche Coanda, dat een knappe dubbelzege boekte op Sebring. Qua posities veranderde er onderling niets, waardoor Heinrich, Rogers en Bakkum de race op hun naam schreven in auto nummer 23. Daarna volgden Güven, Østgaard en DeJong op P2, met Huis, Carroll en Baldwin uiteindelijk op P3 namens AMG Team Petronas. Verstappen, Rietveld en Benecke werden vierde namens Team Redline, terwijl de top-vijf voltooid werd door Sami-Matti Trogen, Jack Keithley en Petar Brljak van Williams Esports.

Van Buren en Team Redline succesvol in GTE-klasse

Daar waar Team Redline naast de zege greep bij de LMP2's, wist het Nederlandse team de GTE-klasse wél te winnen. Na een matige openingsronde lag de bolide met startnummer 71, bestuurd door Rudy van Buren, Kevin Siggy en Enzo Bonito, nog op de vijfde stek. Maar daar waar anderen in de fout gingen, bleef het team met de BMW M8 GTE kalm en leidde dat uiteindelijk tot de zege. Lorenzo Aisi, Christian Malghera en Andrea Terzi werden tweede in de klasse namens SIM Maranello Ferrari, met BMW Team BS+Competition van Alen Terzic, Ibraheem Khan en Ferris Stanley op de derde stek.

De vijfde en laatste ronde van de Le Mans Virtual Series vindt plaats in het nieuwe jaar. Op 14 en 15 januari wordt dan de virtuele 24 uur van Le Mans verreden.