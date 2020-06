Directeur rFactor: "We begrijpen de frustratie van Verstappen"

De virtuele 24 uur van Le Mans vormde afgelopen weekend een mijlpaal in de geschiedenis van simracing. Zo’n 200 rijders, een mix van echte coureurs en simracers, stonden verdeeld over 50 wagens aan de start in een coproductie van rFactor 2, Motorsport Games, de ACO en de FIA.

Het Nederlandse bedrijf Studio 397, dat rFactor 2 ontwikkelt, speelde een belangrijke rol in het evenement en werkte de voorbije weken en maanden de klok rond aan de software van het spel. “We zijn de voorbije maanden constant bezig geweest met dit evenement”, vertelde Studio 397 directeur Marcel Offermans aan Motorsport.com. "We hebben een heel tevreden gevoel. Als je het hele evenement bekijkt en alle positieve reacties leest van de betrokken partijen en de mensen die hebben gekeken, dan was het een fantastische uitzending met veel spanning. Het was heel professioneel opgezet, dus hierbij ook heel veel complimenten aan Motorsport Games."

Het goed bekeken evenement werd bijzonder professioneel omkaderd. Met dezelfde zorg als de echte editie, die eigenlijk afgelopen weekend stond geprogrammeerd maar door het coronavirus is uitgesteld tot september. Net zoals in de echte 24-uursrace verliep ook de virtuele versie niet geheel zonder problemen. Alleen moest de mechanische pech dit keer plaats maken voor enkele computerproblemen.

Max Verstappen en Fernando Alonso waren twee belangrijke slachtoffers. Verstappen leek verbindingsproblemen te krijgen toen hij ’s nachts aan de leiding lag. Alonso werd op een ongelukkig moment getroffen door een bestraffing, waardoor hij niet kon bijtanken. Offermans heeft tekst en uitleg: “Een 24-uursrace is een aanslag op het materiaal en er zijn net zoals in een echte race enkele dingen gebeurd. Alleen niet met een fysieke auto, maar met computers, stuurtjes en internetverbindingen. We zagen hoe Simon Pagenaud in beeld een nieuwe simulator in elkaar moest schroeven. Dat hoort er een beetje bij."

Begrip voor onvrede bij Verstappen

"Ik heb Verstappen nog niet gesproken en probeer [Team Redline chef] Atze Kerkhof nog even te spreken. Wat ik gezien heb is dat Max wat problemen had met zijn connectie of zijn computer, waardoor zijn framerate niet goed was. We hadden Max voor de race nog geholpen om zijn computer te optimaliseren. Hij had net een nieuw systeem aangeschaft. Het zou kunnen dat het nog niet helemaal op orde was. Het zou ook zijn internet kunnen zijn en in theorie ook nog een andere bug in ons systeem. Dat laat ik even in het midden omdat ik het nog niet precies weet. Atze had daarna nog een ander probleem, maar daar durf ik niets over te zeggen voordat ik hem zelf heb kunnen spreken.”

Verstappen was in het heetst van de strijd behoorlijk fel tegenover het spel, maar daar heeft Offermans, zelf ook een fervent simracer, begrip voor. “Dat snap ik, ja”, stemt hij in. "Ik kan me prima in zijn rol verplaatsen want ik ben zelf ook simracer. Ik nam de week voordien zelf nog deel aan een 24-uursrace. Ik kan me dus goed voorstellen dat je emotioneel wordt als er dingen misgaan in zo’n race. Dan floep je er van alles uit. Dat had ik waarschijnlijk ook gedaan. Dat zal hij over een week vast ook nuanceren."

De grootste simrace

Er werd ook twee keer met de rode vlag gezwaaid om de server te kunnen herstarten, een probleem dat vooraf bekend was en waarop het hele team dus was voorbereid. "We hebben twee keer een rode vlag moeten introduceren omdat we een probleem hadden met de server”, legt Offermans uit. "Dat was een probleem dat we eerder al een keer gezien hadden, maar nog niet hadden kunnen oplossen. We hadden ons daar wel met z'n allen op voorbereid en hadden afgesproken met de teams wat we zouden doen, zodat iedereen wist waar hij aan toe was. Dat werd twee keer goed opgepakt. Binnen 30 tot 45 minuten waren we toch weer aan het rijden. We hadden het liever niet gehad, maar je moet ook op dit soort dingen voorbereid zijn. Dat gaan we voor de volgende keer proberen op te lossen.”

Los van die paar technische problemen was het evenement an sich dus wel een doorslaand succes en een hoogtepunt van de voorbije, intense periode van simraces tijdens de lockdown. "Qua cijfers is dit volgens mij zeker de grootste simrace ooit”, aldus Offermans. “We doen het ook goed in de top-tien van grootste esports evenementen ooit, dus dat is wel een unieke mijlpaal."

VIDEO: Bekijk de hoogtepunten van de race