Deelnemerslijst voor eerste ronde Virtual Le Mans Series gepresenteerd

De deelnemerslijst voor de eerste ronde van de nieuwe Le Mans Virtual Series is bekendgemaakt. Het eerste evenement, de 4 uur van Monza, vindt aankomend weekend plaats. Coureurs uit de echte racerij vormen een team met de beste esporters. Diverse aansprekende namen verschijnen aan de virtuele start. Onder hen een aantal rappe Nederlandse coureurs: Beitske Visser, Job van Uitert, Colin Caresani en Loek Hartog gaan de strijd aan met snelle simracers. Ook een aantal van ’s lands snelste virtuele rijders nemen deel, waaronder Atze Kerkhof en Bono Huis.

Zij moeten het opnemen tegen diverse andere grote namen, zoals de winnaar van de virtuele 24 uur van Le Mans 2020 Louis Deletraz, Formule E-coureur Sergio Sette Camara, voormalig DTM-coureurs Bruno Spengler en Dani Juncadella en oud-F1-coureur Will Stevens. Voor Porsche Esports-rijder Ayhancan Güven wordt het een bijzonder weekend: hij racet met de Porsche Carrera Cup Deutschland op Monza en zal vanaf locatie deelnemen aan de virtuele start van de Le Mans Virtual Series.

De race vindt plaats op rFactor2 en de race begint om 13.30 uur. In totaal staan 38 wagens in twee verschillende klassen aan de start: 21 in de LMP2 waar alle teams uitkomen met een Oreca 07, en 17 teams in de LMGTE. Zij mogen kiezen uit de Ferrari 488GTE, BMW M8 GTE, Porsche 911 RSR GTE, Corvette C8.R en Aston Martin Vantage GTE. De vrije trainingen vinden plaats op donderdag en vrijdag. Op donderdag wordt een testrace van een uur verreden om de servers, systemen en communicatie voor zowel de teams als voor de uitzendpartijen te checken. De kwalificatie vindt plaats op vrijdagavond om 19.00 uur.

Alle actie is live te volgen via de YouTube-kanalen van het FIA WEC en Traxion.GG, op twitch.tv/traxiongg en via diverse sociale media.