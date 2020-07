Codemasters voegt zwarte Mercedes-livery toe aan F1 2020

Mercedes onthulde kort voor de start van het Formule 1-seizoen 2020 een nieuwe kleurstelling voor de auto. In plaats van de traditionele zilveren livery rijden de wereldkampioenen dit jaar met een overwegend zwarte auto, om duidelijk te maken dat men tegen racisme is. Mercedes veranderde echter zo laat van kleurstelling dat de zwarte livery niet meer kon worden meegenomen in het spel F1 2020, dat op 7 juli werd uitgebracht.

Behalve de nieuwe Mercedes-livery bevat de game dankzij de update nu ook de zware overalls die Lewis Hamilton en Valtteri Bottas dit seizoen dragen, evenals hun aangepaste helmen. De update, die uiteraard ook de nodige technische verbeteringen omvat, is maandag beschikbaar gekomen voor de pc en is over een paar dagen ook te downloaden op Xbox One en PlayStation 4.

In de komende maanden zullen nog meer updates voor F1 2020 worden uitgerold. Dan worden ook verscheidene andere veranderingen aan de liveries meegepakt, zoals de regenbooghalo die McLaren heeft geïntroduceerd ter ondersteuning van de We Race As One-campagne. Ook het Formule 2-seizoen 2020 wordt op een zeker moment aan het spel toegevoegd. Nu moeten spelers het nog doen met het Formule 2-seizoen 2019.

Codemasters heeft vooralsnog geen plannen om de vernieuwde Formule 1-kalender van 2020, met daarop onder andere Imola, Mugello en de Nürburgring, naar het spel over te brengen. Een update van die omvang zou simpelweg te veel tijd en werk vergen van de ontwikkelaar.

Met medewerking van Josh Suttill