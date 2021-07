Liefhebbers van de F1-games van Codemasters zullen 16 juli omcirkeld hebben in hun agenda. Dat is namelijk de datum dat F1 2021 in de winkel ligt. In de aanloop naar de releasedatum heeft de game-ontwikkelaar, die begin dit jaar werd overgenomen door concurrent Electronic Arts, al bekendgemaakt welke nieuwigheden het spel bevat. Ook werd al naar buiten gebracht welke ratings de zeven historische coureurs hebben gekregen voor de spelmodus MyTeam.

Donderdag werd bekend welke rating de vaste Formule 1-coureurs hebben gekregen in F1 2021. Vorig jaar kreeg Lewis Hamilton de hoogste score bij de lancering met 94, vier punten beter dan Max Verstappen en Valtteri Bottas. Het verschil tussen Hamilton en Verstappen was na de laatste update verkleind tot één punt (93 om 92) en is bij de lancering van F1 2021 zelfs helemaal verdwenen. Beide coureurs krijgen een score van 95, drie punten meer dan Valtteri Bottas. Ook scoren Hamilton en Verstappen hoger dan historische rijders Michael Schumacher en Ayrton Senna, die met een 94 zijn beoordeeld. Definitief zijn de scores van de coureurs nog niet, want gedurende het seizoen worden er updates doorgevoerd.

De vierde sterkste coureur van het huidige deelnemersveld in F1 2021 is Lando Norris. De McLaren-coureur heeft een score van 91 gekregen, waarmee hij teamgenoot Daniel Ricciardo (90) nipt voorblijft. De teruggekeerde Fernando Alonso heeft een 89 gekregen. De laagste score is voor Nikita Mazepin. Hij scoort een 67, vier punten minder dan Nicholas Latifi met de op een na laagste rating. Voor debutanten Yuki Tsunoda (82) en Mick Schumacher (76) is er een beduidend hogere score.

De ratings van de coureurs in F1 2021

Max Verstappen - 95

Lewis Hamilton - 95

Michael Schumacher - 94 - Icon

Ayrton Senna - 94 - Icon

Alain Prost - 93 - Icon

Valtteri Bottas - 92

Lando Norris - 91

Daniel Ricciardo - 90

Jenson Button - 90 - Icon

Sebastian Vettel - 89

Fernando Alonso - 89

Nico Rosberg - 89 - Icon

Charles Leclerc - 88

Sergio Perez - 87

Kimi Raikkonen - 87

David Coulthard - 87 - Icon

Esteban Ocon - 86

Felipe Massa - 86 - Icon

George Russell - 84

Lance Stroll - 83

Yuki Tsunoda - 82

Antonio Giovinazzi - 79

Mick Schumacher - 76

Nicholas Latifi - 71

Nikita Mazepin - 67