Vernieuwd circuit Zandvoort 'gewoon' beschikbaar in F1 2020

Codemasters ontwikkelt al sinds 2009 de officiële Formule 1-videogame. In het spel kan het volledige huidige Formule 1-seizoen worden afgewerkt. Circuit Zandvoort en het Hanoi Street Circuit in Vietnam zijn dit jaar nieuw op de kalender. Dat betekent een grote klus voor de ontwerpers en bouwers van het spel, maar beide circuits worden dus toegevoegd.

Ook de afgelaste races in Melbourne en Monaco ontbreken niet, aldus Codemasters F1-directeur Paul Jael tegen RaceFans: “We komen gewoon met alle 22 circuits, zoals we gepland hadden.” Wel is er voor gekozen om in verband met de onzekerheid op de kalender het spel iets minder realistisch te maken.

Het bedrijf zou eigenlijk vlak voor de Britse lockdown de eerste details van F1 2020 bekendmaken, maar sinds 23 maart is iedereen in Groot-Brittannië min of meer verplicht thuis te blijven en dus werkt ook het personeel van Codemasters vanuit huis. Of dat invloed heeft op de datum waarop het nieuwe spel te koop is, is niet duidelijk. F1 2019 was vorig jaar al in juni verkrijgbaar.