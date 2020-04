VIDEO: YouTuber racet in game over verbouwd Circuit Zandvoort

Achter de game Assetto Corsa zit een actieve community die aan de lopende band nieuwe mods creëert. Van oorsprong zit het Formule 1-seizoen 2020 helemaal niet in die game, maar door het harde werk van de gamers is er een mod ontwikkeld waardoor de auto’s van het aanstaande seizoen wel in de game verwerkt zijn. Datzelfde geldt voor het verbouwde Circuit Zandvoort: de ‘oude versie’ is door de game-ontwikkelaar wel in Assetto Corsa verwerkt, maar de versie met de verbouwingen officieel nog niet. Wel hebben hobbyisten dat dus al gedaan.

Tiametmarduk, wiens echte naam Benjamin Daly is, heeft beide mods gedownload en nam de proef op de som met een race van zes ronden over het verbouwde Circuit Zandvoort. De YouTuber, die tijdens de laatste editie van de #NotTheGP-races van Veloce en Motorsport Games tweede werd achter Lando Norris, werkt zich daarbij vanuit de achterhoede op naar voren en laat tegelijkertijd zien hoe de virtuele versie van het nieuwe Circuit Zandvoort eruit komt te zien.