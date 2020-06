Virtueel rallycross-debuut Leclerc in WRX Esports Invitational

De tweevoudig Grand Prix-winnaar is sinds het uitbreken van de coronaviruspandemie zeer actief op de virtuele circuits. Hij racete onder andere mee in vijf van de Virtual Grands Prix van de Formule 1, waarin hij twee zeges behaalde en bij de overige races ook op het podium stond. Dat deed hij in de game F1 2019. Nu volgt voor Charles Leclerc dus de wissel naar DiRT Rally 2.0, waarin hij zijn competitieve debuut op een circuit met meerdere soorten ondergrond maakt.

Twee weken geleden streamde de 22-jarige coureur op Twitch al dat hij in de weer was met de game en op het laatste moment werd hij toegevoegd aan het deelnemersveld voor de eerste van vier ronden van de WRX Esports Invitational Series. Ter voorbereiding op de races testte Leclerc eerder deze week al met een aantal rijders tegen wie hij het gaat opnemen in de Pro-categorie, waaronder regerend rallycross-wereldkampioen Timmy Hansen en tweevoudig DTM-kampioen Timo Scheider, die tegenwoordig uitkomt in het World Rallycross. Ook reed hij tijdens de testraces tegen DiRT 2.0 Rallycross-wereldkampioen Killian Dall’Olmo, die tijdens het evenement in actie komt in de Sim-categorie.

Leclerc is niet de enige coureur in het deelnemersveld met een geschiedenis bij Ferrari. Ook voormalig F1-coureur Mika Salo, in 1999 de vervanger van de geblesseerde Michael Schumacher bij de Scuderia, staat later vandaag aan het vertrek op het virtuele Yas Marina Circuit. Voor de Fin is het zijn tweede virtuele rallycross-evenement. Daarnaast zijn er ook gastoptredens van Supercars-coureurs Scott Pye en Shane van Gisbergen en WTCR-rijder Esteban Guerrieri.

De eerste ronde van de WRX Esports Invitational Series op het Yas Marina Circuit begint vandaag om 14.30 uur en is live te volgen op Motorsport.com.