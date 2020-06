Geen succes voor Leclerc in WRX Esports, Van Gisbergen wint

Shane van Gisbergen was in alle vier kwalificatieronden de snelste op het virtuele Yas Marina Circuit in Abu Dhabi – de gastheer van de eerste van vier evenementen in de World RX Esports Series, die in samenwerking met Motorsport Games georganiseerd wordt. In de halve finale werd de Australiër vervolgens nipt verslagen door voormalig BMW-fabriekscoureur Tom Blomqvist in de eerste halve finale. In de finale counterde Van Gisbergen echter op zeer sterke wijze.

Hij pakte bij de start meteen de leiding, terwijl achter hem drie van de vijf auto’s fors met elkaar in aanraking kwamen. Alleen Timmy Hansen, de regerend wereldkampioen rallycross, kon relatief ongeschonden achter Van Gisbergen aan, maar hij had geen antwoord op de ultrasnelle leider. Van Gisbergen kwam na zes ronden over de finish met een tijd waarmee hij in de esports-categorie ook had gewonnen. Hansen pakte relatief eenvoudig de tweede positie, voor de Noor Henrik Krogstad, Blomqvist en broertje Kevin Hansen.

De resultaten van Charles Leclerc in zijn eerste rallycross-optreden waren wisselend. In de eerste kwalificatieheat raakte hij betrokken bij een incident in de eerste bocht, waarna hij tien seconden tijdstraf voor afsnijden kreeg bij het terugkeren op de baan. In de tweede heat spinde de Monegask, terwijl hij in de derde kwalificatieheat over de kop ging toen hij gelanceerd werd door de kerbstones. In de laatste kwalificatieheat maakte Leclerc het een en ander goed door zijn heat te winnen, maar dat was niet voldoende om zich te plaatsen voor de halve finales.

De zege in de esports-categorie ging naar Quentin Dall’olmo, voor Lukas Mateja en broer Killian Dall’olmo, de virtuele wereldkampioen rallycross in de game DiRT Rally 2.0. De volgende ronde van de World RX Esports Invitational Series wordt op 21 juni verreden op het virtuele circuit van Hell in Noorwegen.