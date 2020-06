Montoya en Button in virtuele 24 uur van Le Mans

Penske was een van de eerste grote teams dat zich committeerde aan de virtuele 24 uur van Le Mans, die in het weekend van 13 en 14 juni gehouden wordt. Inmiddels hebben meerdere grote formaties zich aangemeld voor de virtuele equivalent van de Franse klassieker, die na het uitstellen in het weekend van 19 en 20 september gehouden wordt.

Woensdag werd bekend dat Max Verstappen en Lando Norris voor Team Redline een equipe vormen, donderdag voegde Veloce daad bij het woord met het aankondigen van een kwalitatief sterke line-up met Stoffel Vandoorne, Pierre Gasly en Jean-Eric Vergne. Nu heeft ook Penske bevestigd dat het een sterke line-up samen heeft gesteld voor de terugkeer van de Amerikaanse gigant op het Circuit de la Sarthe.

Tweevoudig Indy 500-winnaar Montoya en voormalig IndyCar-kampioen en Indy 500-winnaar Simon Pagenaud bundelen hun krachten tijdens de race voor Penske. De legendarische formatie van Roger Penske komt voor het eerst sinds 1971 weer in actie op Le Mans, hoewel het natuurlijk gaat om de virtuele editie. Voor Pagenaud is het de eerste keer sinds het controversiële incident tijdens de afsluitende race van de IndyCar iRacing Challenge, waar hij zijn pijlen gericht had op raceleider Lando Norris. Dane Cameron en Ricky Taylor maken de line-up van Penske compleet.

Ook voormalig Formule 1-wereldkampioen Jenson Button heeft aangekondigd dat hij meedoet aan de virtuele 24 uur van Le Mans. De Brit komt samen met Bentley-fabrieksrijder Alex Buncombe en simracers Jan von der Heyde en Matt Richards uit voor Team Rocket Zansho in de LMP2-klasse.

Drievoudig WTCC-kampioen Andy Priaulx komt samen met zijn zoon Sebastian Priaulx in actie tijdens het evenement, hij neemt plaats in de #15 Multimatic Oreca met simracers Mike Epps en Olivier Fortin.

De virtuele 24 uur van Le Mans is een initiatief van ACO, het WEC en Motorsport Games. De race is op zaterdag 13 juni vanaf 15.00u NL-tijd volledig live te zien op Motorsport.tv.