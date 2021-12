Bruno Senna: Talenten voor autosport vinden in sim komt dichterbij

De afgelopen jaren is Bruno Senna steeds vaker te zien in diverse simraces. De voormalig Formule 1-coureur combineert zijn werkzaamheden bij McLaren met het rijden van simraces voor het Williams Esports-team. Toen de Braziliaan bijna twintig jaar geleden de stap naar de autosport zette, was het gebruik van simulatoren nog niet zo vanzelfsprekend als dat het tegenwoordig is. Coureurs kunnen nu op jonge leeftijd al plaatsnemen in de sim en daar kunnen ze volgens Senna veel profijt van hebben.

“Het is tegenwoordig essentieel. Je hebt zo weinig tijd op de echte circuits dat al het rijden dat je doet, je enorm helpt. Dat geldt vooral voor het leren van nieuwe circuits”, vertelde Senna in een interview met Sim Formula Europe. Hij denkt dat hij er zelf ook veel profijt van had kunnen hebben. “Als ik de kans had gehad om in het begin van mijn carrière in de simulator te zitten voor ieder bezoek aan een nieuw circuit, dan was het veel makkelijker geweest om de top te bereiken. Destijds was het echter anders. De jonge generatie zit uren in de sim, want het helpt je hersenen om in het ritme en de groove te komen. Als je van Spa naar Monaco naar Monza gaat, dus heel contrasterende circuits, helpt de sim om meteen in de juiste versnelling te zitten. Het is geweldig.”

Aan het begin van deze eeuw kon Senna thuis met een stuurtje en pedalen al racen in de virtuele wereld, maar sindsdien is er in rap tempo doorontwikkeld. Dat erkent de inmiddels 38-jarige coureur ook. Dat heeft echter ook een groot voordeel in de zoektocht naar jong talent, dat misschien niet de financiële middelen heeft om op echte circuits te racen. “Ik denk echt dat het een geweldige tool is. Momenteel komen we dichter en dichter bij een punt waarbij we echte talenten kunnen vinden via de sim, wat zich dan vertaalt op het echte circuit. Je rijdt weliswaar met de sim en niet in een echte auto, maar je kan een goed gevoel voor de auto krijgen als dat je ook lukt op de sim.”

Zelf is Senna sinds 2020 echt actief in het simracen. De 24 uur van Le Mans Virtual was vorig jaar zijn eerste deelname aan een echt Esports-evenement en daarin eindigde hij op de achttiende positie. Dit jaar nam hij onder meer deel aan de RCCO World eX. In dit esportskampioenschap wordt geracet met 1000 pk sterke elektrische GT-bolides. Een van de races werd op een virtueel stratencircuit door Maastricht verreden en Senna stond bij die race ook aan de start. De snelle Limburgse omloop maakte indruk op de voormalig coureur van de F1-teams HRT, Williams en Lotus.

“Eerlijk gezegd was het echt heel cool. Het circuit zorgde voor goede, maar ook heel lastige duels. De World eX-auto zorgde voor een serieuze slipstream. Zelfs op een paar seconden achterstand kon je de slipstream pakken, de auto voor je bijhalen en soms zelfs van veraf een aanval doen. Dat was heel cool. Met vijf of zes auto’s tegelijk op de baan werd het al lastig, want je gaat door snelle tunnels die weinig vergevingsgezind zijn. Ik heb er echter van genoten. De oprit na de brug was heel lastig, want je komt van een heel breed gedeelte naar een langzaam en smal gedeelte. Eerlijk gezegd was het heel leuk en een van de circuits waar ik van heb genoten.”

