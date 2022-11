Bono Huis wint virtuele 6 uur van Spa, Max Verstappen tweede

De 6 uur van Spa-Francorchamps maakt onderdeel uit van de Le Mans Virtual Series. Dat is een simracekampioenschap georganiseerd door Le Mans-organisator ACO in samenwerking met Motorsport Games. In elke race wordt gereden met twee klassen, de LMP2 en de GTE. In de LMP2 rijdt iedereen met hetzelfde Oreca 07-chassis, in de GTE zijn Ferrari, Porsche, BMW en Aston Martin de optie. De grote finale is de virtuele 24 uur van Le Mans in januari, die dan voor de derde keer verreden zal worden. De eerste editie werd opgezet als alternatief voor de echte 24 uur van Le Mans in 2020, die toen werd afgelast door de coronacrisis.

In die grote race moet ook deze editie in elk team tenminste een profcoureur rijden. Die profrijder moet ergens in het kampioenschap al een race meedoen. Voor Team Redline was de 6 uur van Spa de perfecte kans om Max Verstappen in te zetten. De Nederlander reed een sterke stint in zijn #1 Oreca 07-LMP2, maar maakte wel een spin mee toen hij een GTE wilde inhalen in Eau Rouge. De auto die hij deelt met Jeffrey Rietveld en Maximilian Benecke en als vijfde aan de wedstrijd begon, eindigde nog wel op de tweede plek. De overwinning was voor de #63 AMG Team Petronas Esports, met achter het stuur James Baldwin, Graham Carroll en de Nederlander Bono Huis. De derde plek werd behaald door de #8 R8G ESPORTS met Jiri Toman, Erhan Jajovski en Marcell Csincsik, na een bizarre strijd met de #23 Porsche Coanda in de laatste ronden. De beide wagens raakten elkaar meerdere malen. Op de finishlijn scheelde het slechts een tiende van een seconde.

Siggy wint in GTE

In de GTE-klasse won de #71 BMW Team Redline met Kevin Siggy, Chris Lulham en Enzo Bonito de wedstrijd. Ze delen het podium met de #95 Prodrive Fyra-Aston Martin en de #77 Proton Coanda Porsche.

De volgende race wordt op 3 december verreden op het prachtige circuit van Sebring. In januari is het dus tijd voor de grote finale op het Circuit de la Sarthe in Le Mans, waar Max Verstappen ongetwijfeld weer van de partij is.