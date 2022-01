BMW verbindt zich aan virtuele racecompetities van KNAF Digital

Begin 2021 zette de Nederlandse autosportfederatie KNAF een eigen esports-tak op. Via KNAF Digital werden inmiddels vier kampioenschappen georganiseerd in de games DiRT Rally 2.0 en Gran Turismo Sport, waarbij de organisatie steun heeft gekregen van NOC*NSF. Inmiddels is de KNAF toe aan het vijfde kampioenschap in beide games, de KNAF-certified Winter Cups 2022. Daarbij kan het rekenen op de steun van BMW Group Nederland, dat zich als cupsponsor heeft verbonden aan KNAF Digital.

Door de samenwerking met BMW Group Nederland wordt er tijdens de Winter Cups in GT Sport en DiRT Rally 2.0 gereden in diverse historische BMW M-modellen. Daaronder vallen de Groep A BMW M3 E30, waarmee het Beierse merk succesvol was in de voorloper van de DTM, langeafstandsraces en de rallysport, maar ook de BMW M1 Procar. Ook met die auto werd op internationaal niveau gereden op zowel de besloten circuits als in de rallysport. De hoofdrollen van deze auto’s in de KNAF Digital Winter Cups vallen samen met het 50-jarig jubileum van BMW M, dat in 2022 gevierd wordt.

“Online autosport wordt steeds populairder en we verbinden ons als BMW met trots aan de Winter Cups op KNAF Digital, zeker gezien het winterweer en de bijzondere maatregelen die mensen thuis houden. Voor BMW Group Nederland is dit de eerste nationale samenwerking op het gebied van digitaal racen. In 2022 vieren we het 50-jarig bestaan van BMW M en met deze competities wordt het voor iedereen toegankelijk om plaats te nemen achter het stuur van legendarische BMW M modellen, zoals de BMW M1 Procar”, aldus Peter Haug, Marketing Directeur BMW Group Nederland.

Camiel Slingerland, vicevoorzitter van Stichting KNAF Digital Motorsport, voegt toe: “We verwelkomen BMW Group Nederland van harte als cupsponsor op KNAF Digital. De komst van dit vooraanstaande premium automerk beschouwen we als een fantastische boost voor de digitale autosportactiviteiten op KNAF Digital, waarmee werkelijk iedereen kan deelnemen aan georganiseerde races en rally’s in Nederland. Dat is altijd ons doel geweest sinds de lancering van het platform, precies één jaar geleden, en daar gaan we vol enthousiasme met alle leden van de organisatie en community mee door.”

Finales GT Sport Winter Cup 2022 weer live bij Motorsport.com

De KNAF-certified Winter Cups 2022, Powered by BMW gaan op maandag 10 januari 2022 van start, waarna er acht ronden in tien weken plaatsvinden. Opnieuw worden de Cups georganiseerd in de games DiRT Rally 2.0 (PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 en PlayStation 5) en GT Sport (alleen PS4 en PS5). Vanaf 17 januari wordt elke maandag om 19.30 uur de finale van de KNAF-certified Gran Turismo Sport Winter Cup 2022 uitgezonden op Twitch.tv en Motorsport.com.

Iedereen kan zich kosteloos registreren op knafdigital.nl en na het afronden van een digitale racecursus kan je met een persoonlijk digitaal racecertificaat deelnemen aan de races. Tegen betaling is er ook de keuze voor een digitale KNAF-racelicentie, waarmee je in aanmerking komt voor extra voordelen en speciale prijzen. Winnaars maken bijvoorbeeld kans op een BMW Track Experience om hun virtuele vaardigheden verder te verfijnen in de echte wereld. Ook stelt BMW tal van lifestyle-artikelen als prijs ter beschikking.