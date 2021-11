Blunder Longuet bezorgt Opmeer winst en leiding in F1 Esports

Na twee tegenvallende races was Jarno Opmeer de leiding in de F1 Esports Pro Series woensdag kwijtgeraakt aan Lucas Blakeley. Donderdag kreeg de Nederlander echter alweer een kans om revanche te nemen tijdens de negende van twaalf races in het seizoen 2021. Die werd op het Circuit of the Americas verreden.

Opmeer kwam gedurende de race naar voren en pakte in de elfde van twintig ronden de leiding over van Bari Boroumand. Nicolas Longuet en Frederik Rasmussen volgden dat voorbeeld daarna en dat drietal zou in de laatste ronden gaan strijden om de overwinning. Alpine-rijder Longuet wachtte zijn kans af en ging in de voorlaatste ronde met DRS voorbij aan Opmeer, die daardoor in de laatste ronde nog één mogelijkheid zou krijgen om alsnog zijn derde zege van het seizoen te pakken.

Dat lukte uiteindelijk ook, maar de manier waarop was wel heel bijzonder. Op weg naar het detectiepunt van de DRS-zone op het achterste rechte stuk ging Longuet plotseling aan de kant. Hij wilde namelijk niet als leider aan het rechte stuk beginnen en hoopte met DRS aan zijn concurrenten voorbij te kunnen gaan. Longuet liet Opmeer en Rasmussen echter te laat voorbij, waardoor hij als derde aan het rechte stuk begon en bovendien geen gebruik kon maken van DRS. Zijn rivalen konden dat wel, waardoor Opmeer en Rasmussen de race op de posities één en twee zouden afsluiten, voor Longuet op de derde plek.

Er zijn nog drie races te gaan in de F1 Esports Pro Series van 2021. Opmeer gaat met 140 punten aan de leiding van het kampioenschap, maar de marge met achtervolgers Blakeley en Rasmussen is respectievelijk vijf en acht punten. Zij gaan met zijn drieën beslissen wie zich tot kampioen kroont. De laatste races worden gehouden op 15 en 16 december op Imola, Mexico-Stad en Interlagos.