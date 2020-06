Concurrentie loopt in op Visser in virtuele W Series

Visser was de openingsrace vanaf de tweede plaats gestart, achter Caitlin Wood. De coureur uit Dronten pakte echter direct de leiding, gevolgd door een treintje van coureurs. Halverwege de race wist Visser het veld echter af te schudden en onbedreigd naar de zege te rijden, voor Alice Powell en Marta Garcia.

Sidorkova wist in deze eerste race geen punten te veroveren, maar de Russische won de tweede heat overtuigend met tien seconden voorsprong op Visser die een lange inhaalrace had moeten maken. Visser mocht de derde race van pole beginnen, maar had een slechte start en viel terug naar de tweede plaats, achter Garcia en voor Sidorkova. Er ontspon zich een fascinerend duel tussen Visser en de Russische voor P2. Beiden gingen Garcia voorbij, maar Visser spinde en moest uiteindelijk genoegen nemen met een vierde plaats.

Visser is nog wel de leider in kampioenschap. Na drie rondes – en negen races – heeft zij 153 punten. Sidorkova is tweede met 126 punten en Wood volgt op de derde plaats met 88 punten. De volgende ronde van de W Series Esports League wordt volgende week donderdag verreden op de virtuele variant van Interlagos.