Visser vergroot voorsprong in virtuele W Series

Met overwinningen in de eerste en derde race legde Visser de lat opnieuw hoog voor de concurrentie. In de tweede race, waarin Visser vanaf de achterste startplek moest starten, kwam ze helemaal terug naar de tweede plaats. Tijdens alle drie de races reed ze bovendien nog steeds de snelste ronde en ook dat was goed voor punten. Van de 63 beschikbare punten haalde Visser er 60 binnen.

Visser zei na afloop: “Dit was eigenlijk een perfecte ronde voor me. In de eerste race pakte ik pole en had ik in de eerste ronden een mooi duel met Marta [Garcia]. We reden een paar keer naast elkaar, maar toen wist ik haar te verslaan. In de tweede race koos ik voor dezelfde aanpak als een week eerder in Brands Hatch. Ik heb het bij de start rustig aan gedaan en probeerde de chaos te vermijden. Daardoor kwam ik terug naar de tweede plaats. Ira [Sidorkova] was op dat moment al te ver weg. In de laatste race pakte ik pole-position en maakte ik weer een goede start. In de eerste ronden was ik iets te veel aan het pushen en werden de banden te warm, maar tegen het einde werd het beter en liep ik uit.”

Haar voorsprong op concurrent Irina Sidorkova in het virtuele kampioenschap is nu 52 punten. De Russische dame spinde in de eerste race, maar schreef vervolgens de tweede race op haar naam en eindigde op P3 in de afsluitende race. Marta Garcia kende een sterke avond, zij stoomde in het klassement op van de vijfde naar de derde plaats.

Volgende week gaat de W Series naar bekend terrein voor Visser: “De volgende ronde is op Spa-Francorchamps, een circuit dat iedereen goed kent. Met de lange rechte stukken wordt het heel cool, maar het slipstreamen wordt heel belangrijk. Het wordt niet makkelijk om te blijven winnen, maar ik doe m’n best.”