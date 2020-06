Visser ijzersterk uit de startblokken in virtuele W Series

Visser schreef donderdag de eerste virtuele W Series-race op haar naam nadat ze van de tweede startplek moest vertrekken. Caitlin Wood mocht dan wel van pole vertrekken, zij kon haar gunstige uitgangspunt niet verzilveren in de eerste ronde. Visser noteerde nog wel de snelste ronde in de race en pakte zodoende een extra punt. Ze bleef de jonge Irina Sidorkova en Nerea Marti ruim voor. Polesitter Wood zakte terug naar de zesde plaats.

In de tweede race, met een omgekeerde startopstelling, moest Visser dus vanaf de allerlaatste startplek vertrekken. De Friezin reed een verdienstelijke race en stoomde op naar de negende plaats. Sidorkova kwam op haar beurt van de negentiende startplek naar de vierde plaats. De overwinning in de tweede wedstrijd was voor Emma Kimilainen voor Fabienne Wohlwend en Gosia Rdest.

De afsluitende race van de eerste ronde was dan weer een prooi voor Visser. Ze moest er echter wel voor vechten. Na een mindere start pakten de dames van de tweede startrij de leiding. Wood viel opnieuw terug terwijl Ayla Agren spinde en haar positie verloor. Visser reed intussen op de tweede plaats in achtervolging op Nerea Marti en zette de aanval met nog dertien minuten te gaan in. Ze pakte P1 en kwam met een voorsprong van vijf seconden aan de finish.

In totaal verzamelde Visser 49 punten in het eerste ‘raceweekend’. Daarmee staat ze aan de leiding in het kampioenschap. Volgende week donderdag wordt de tweede ronde verreden op het circuit van Austin.