Simracen voor beginners: Waar en hoe begin ik?

Vooraleer je begint met simracen is het handig om voor jezelf een budget te bepalen. Je kunt het wat betreft uitgaven zo gek maken als je zelf wilt, maar dit is zeker niet nodig om op een aardig niveau te beginnen. Om een goede start te maken in de simracerij zijn er een aantal basisprincipes waar je over na moet denken en deze hebben we in onderstaand artikel op een rij gezet.

Welke console heb ik nodig om te simracen?

Er zijn simpel gezegd twee keuzes wanneer je begint met simracen. Ofwel kies je voor een PC of je gaat voor een van de bekende consoles: Playstation 4 of Xbox One. Beide keuzes hebben voor- en nadelen. Als je kiest voor een PC heb je een machine die puur gericht is op het draaien van dergelijke software, de prestaties zijn over het algemeen iets beter en je hebt de mogelijkheid je machine naar verloop van tijd te updaten. Bovendien draai je échte simrace-games op de PC. iRacing, de grootste en beste game op het gebied van simracen, draait enkel op PC. Datzelfde geldt ook voor rFactor 2.

Wanneer je voor een console kiest heb je nog altijd ruime keuze uit de verschillende games, maar aan realisme boet je wel een beetje in. Op zowel Playstation 4 als Xbox One zijn verschillende goede games en kun je het ook online tegen je vrienden opnemen. Wanneer je kiest voor een Playstation of Xbox is het goed om te weten dat er aan het eind van dit jaar een nieuwe generatie consoles komt. Het is om die reden wellicht verstandig om nog even te wachten met de aanschaf van een dergelijke console.

Welk stuurtje heb ik nodig om te simracen?

Het simpele antwoord op deze vraag is: nee. Er zijn genoeg mensen die racegames spelen met een normale controller, maar het staat buiten kijf dat een goed stuurtje met pedalen de beleving van de racegame enorm ten goede komt. Op dit vlak zijn talloze mogelijkheden en kun je het zo duur maken als je zelf wilt. Als beginner is het echter niet nodig om met het duurste stuurtje te beginnen, verklaarde simracer Rudy van Buren al eens in gesprek met Motorsport.com: "Grijp niet meteen naar de duurdere modellen. Daar ga je echt niet harder van rijden. Ik gebruik thuis een Logitech G29 en dat werkt echt prima. Met dat stuur heb ik ook aan World’s Fastest Gamer meegedaan."

Wanneer je besluit een stuur te kopen zijn er bepaalde merken die aan te raden zijn. Er zijn producenten die sturen produceren voor een redelijke prijs (€200,- tot €300,-), zoals de G29 (PS4/PC) en de G920 (Xbox/PC) van Logitech. In dezelfde prijsklasse kun je ook kiezen voor de Thrustmaster T150 RS Pro (PS4/PC), de TS300 RS (PS4/PC) of kun je al een stap verder gaan. Bij dit merk kun je ook verder gaan en je basisset steeds verder uitbreiden naarmate je niveau omhoog gaat en je meer verlangt van je materiaal.

Wil je nog een stap verder gaan? Dan is er een bekend merk als Fanatec met een ongekende reeks aan mogelijkheden in een prijsklasse die iets hoger ligt dan de hiervoor genoemde merken. Daarnaast zijn er nog gespecialiseerde bedrijven waar je oneindig veel geld uit kunt geven om tot je favoriete set te komen. De set die bijvoorbeeld gebruikt wordt door McLaren F1-coureur Lando Norris kost al gauw meer dan €20.000,-.

Je nieuwe stuur en pedalen op een knappe manier installeren? Overweeg dan ook een staander waar je je stuur en pedalen op kunt plaatsen. Deze zijn er ook in soorten en maten met verschillende prijzen. Kies vooral voor een setup die comfortabel aanvoelt. Uiteraard is het ook mogelijk om iets dergelijks zelf te produceren.

Welke games moet ik hebben om te simracen?

Afhankelijk van de console die je gekozen hebt om je simracecarrière mee te starten, heb je een aantal games waar je uit kunt kiezen. Niet iedere ontwikkelaar brengt haar game op alle platforms uit, maar uit onderstaand overzicht kun je opmaken dat er voor iedere console genoeg mogelijkheden zijn en dat er voor ieder wat wils is.

Zoals eerder gezegd zijn iRacing en rFactor de meest pure games voor simracers, maar wat betreft het plezier is het niet essentieel om naar deze twee games te grijpen. Er zijn talloze vermakelijke opties die voor de beginner voldoende uitdaging bieden. Op de Playstation is Gran Turismo Sport absoluut een aanrader, Forza Motorsport 7 is ook alweer een paar jaar oud maar biedt ook nog goed vermaak tijdens deze stille periode.

In de huid van Max Verstappen kruipen? Dan is F1 2019, de officiële game van het Formule 1-wereldkampioenschap, de ideale optie. Dit jaar komt ontwikkelaar Codemasters vanzelfsprekend met F1 2020, maar een officiële releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat ook de nieuwe circuits Zandvoort en Hanoi opgenomen worden in het spel.

Playstation 4 Xbox One PC Gran Turismo Sport Forza Motorsport 7 iRacing Project Cars 2 Project Cars 2 rFactor 2 NASCAR Heat 4 NASCAR Heat 4 Project Cars 2 Grid - Ultimate Edition Grid - Ultimate Edition Grid - Ultimate Edition F1 2019 F1 2019 F1 2019 Assetto Corsa Competizione* Assetto Corsa Competizione* Assetto Corsa Competizione Dirt Rally 2.0 Dirt Rally 2.0 Dirt Rally 2.0 WRC 8 WRC 8 WRC 8 NASCAR Heat 4

* Komt in de zomer van 2020 uit

Video: Een kijkje in de simracekeuken van Lando Norris