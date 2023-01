Nadat de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 kort daarna nog eens door hetzelfde probleem werd getroffen, besloot Team Redline om de #1 terug te trekken uit de race. Max Verstappen trok daarop fel van leer, alvorens aan te kondigen niet weer mee te zullen doen aan het simrace-evenement. De overwinning ging uiteindelijk naar de #2 van Team Redline, die bestuurd werd door Felipe Drugovich, Felix Rosenqvist, Luke Bennett en Chris Lulham. Voor Team Redline-directeur Atze Kerkhof is het een zege met een uiterst bittere bijsmaak.

“We zijn natuurlijk aan een kant heel trots dat we aan zo’n grote competitie mee kunnen doen en vooral heel blij dat we weer hebben gewonnen”, trapt Kerkhof af tegenover Motorsport.com. “We hadden van dat team eigenlijk ook helemaal niet verwacht dat ze mee zouden doen voor de zege, doordat de pro-rijders maar heel kort de tijd hadden om zich voor te bereiden. Felipe en Felix waren allebei drie, vier dagen voor het evenement pas thuis en konden toen pas beginnen met oefenen. De pace was er in het begin niet helemaal. Maar die jongens zijn zo ervaren en kunnen gedurende een race zo groeien dat het uiteindelijk wel goed zat met het tempo. We zijn er ontzettend trots op hoe ons tweede team het heeft opgepakt nadat het eerste team was weggevallen, en dat we over de gehele linie zo sterk zijn dat we alsnog kunnen winnen.”

In de GTE eindigde Team Redline ook op het podium en werd en passant de eindoverwinning in het klassement gepakt. Op het virtuele Circuit de la Sarthe finishten Rudy van Buren, Lorenzo Colombo, Kevin Siggy en Enzo Bonito met de BMW M8 als tweede achter de Ferrari 488 van R8G Esports. Een ‘mega’ prestatie volgens Kerkhof. “We hadden de BoP [Balance of Performance] helaas niet aan onze zijde deze race, dus waren de Ferrari’s en Porsche’s op ruwe snelheid niet bij te houden met de BMW. We hadden ontzettend graag voor de winst in de race willen strijden, maar dit bleek niet realistisch. De BoP is inmiddels net als in het echte racen onmogelijk om altijd spot on te krijgen. We zijn desalniettemin ontzettend trots op de tweede plek in de race en de winst in het kampioenschap. Na veel schade en een disconnection hebben de rijders zich in de nacht teruggevochten naar een podiumpositie. Dit was bewonderenswaardig en we zijn erg trots.”

Maar wat er volgens Kerkhof zeker niet bij hoort, waren de vele serverproblemen die de virtuele 24 uur van Le Mans ook dit jaar teisterden. “We rijden nu al vier jaar Le Mans, waarvan ik de eerste drie zelf met Max heb gereden, en Max is nu al drie keer vanaf de leiding uitgevallen door serverproblemen. Daar kan de organisatie in zekere zin niets aan doen. Dat ligt aan rFactor 2. Maar elk jaar roepen ze weer dat ze het gefixt hebben. En wat gebeurt er afgelopen weekend: we hebben twee rode vlaggen door servercrashes.” De eerste keer was er mogelijk sprake van een DDoS-aanval. “Als dat zo is, dan is dat zo. Maar daarna hadden we op een nieuwe server die volledig afgeschermd zou zijn, ook meerdere disconnections met rijders. Dus ze hebben hun zaakjes gewoon niet op orde. En dat is zo zonde. Want Max heeft sinds hij terug is van vakantie elke vrije minuut erin gestoken om zo goed mogelijk voor de dag te komen in dit evenement. En dat was best stressvol voor hem, omdat hij maar heel weinig dagen had om zich echt goed voor te bereiden en hij zichzelf altijd ontzettend veel druk oplegt om te presteren in een race als deze. Daarbij hebben we echt ons best gedaan om de competitie te promoten, waarbij we Max ook vol hadden ingezet. We hadden 20.000 kijkers op onze livestream. En dan loopt het weer zo af. Dat is dan zo’n grote teleurstelling. Waarom hadden ze het nou wéér niet voor elkaar?”

Regel laten varen

De wedstrijdleiding hanteert de regel dat als er vier of meer auto’s tegelijk van de server worden gedisconnect, zij de ronden achterstand die zij hebben opgelopen, weer terugkrijgen. Verstappen kreeg op zondagochtend de twee ronden die hij verloor niet retour, omdat hij met maar één andere deelnemer van de server was verdwenen. Kerkhof meent dat de organisatie in dit geval anders met de regel had moeten omgaan. “Ze hadden de keuze om zich niet aan hun eigen regel te houden. Dat was naar mijn mening beter geweest. Want we hadden twee rode vlaggen en over de hele race genomen misschien wel vijftig disconnections. Dan is geen enkele regel logisch meer. Dan kun je niet langer afgaan op een regel die gemaakt is voor een situatie waarin slechts heel sporadisch iemand van de server wordt geknald. Dus wat mij betreft hadden ze die regel moeten laten varen. Of ze hadden een vote moeten instellen, waarbij alle teams hadden kunnen stemmen over het wel of niet in stand houden van de regel. Dan was het nog een beetje eerlijk geweest.”

Nadat Verstappen een tweede keer was gedisconnect en besloten werd om er de brui aan te geven, was de Nederlander niet mals in zijn commentaar. Hij gaf bovendien aan niet terug te keren in deze race. “Max lag een minuut voor op de rest van het veld en na het serverprobleem twee ronden achter. En die twee ronden kregen we dus niet terug, terwijl de meeste anderen wel steeds hun rondjes hadden teruggekregen. Om een statement te maken heeft hij toen gezegd dat het helemaal nergens op sloeg wat er gebeurde en dat er sprake was van een wanprestatie van rFactor 2. Dat was duidelijke taal en er was geen woord aan gelogen.” Kerkhof denkt dat Verstappen ook echt niet meer terugkeert in de virtuele 24 uur van Le Mans. “Het kostte de afgelopen jaren al moeite om hem te motiveren voor dit evenement, omdat er elke keer wel iets aan de hand was. Vorig jaar maakte hij zelf een fout, dus dit jaar voelde voor hem als het moment om het goed te maken. We hadden opnieuw alles voor elkaar, lagen eerste en waren onbedreigd op weg naar de winst. Maar vervolgens was er weer zo’n klap. Dus nu heeft hij echt zoiets van: ‘Stik er maar in, het is mooi geweest.’ Dankzij rFactor 2 is dit evenement nu zijn grootste ambassadeur kwijt, en dat is ontzettend jammer.”

Donkere wolk

Kerkhof spreekt van ‘een donkere wolk’ die boven het evenement hangt. “Het is de grootste competitie van het jaar. We zijn heel trots op het feit dat het simracen zover is dat je zo’n groot evenement kan organiseren en dat we eraan mee kunnen doen. Maar dat er vervolgens zo mee wordt omgegaan… Er is gewoon zes maanden werk door het putje. Twee simracers zijn een half jaar lang keihard aan het werk geweest en we hebben een engineer die naast zijn werk elke avond tot twaalf uur ’s nachts bezig is geweest. Die jongen zit er volledig doorheen. Al dat werk is teniet gedaan. En dan hebben we het nog niet eens over het prijzengeld dat de rijders mislopen. Daar zijn onze simracers wel deels van afhankelijk. Ze hebben er ook ongelofelijk hard voor gewerkt, maar het is ze op een heel onterechte manier door de neus geboord. Daarom namen we de beslissing om uit de race te gaan. We zouden niet meer in de top-zes zijn geëindigd en waren onze eerste plek in het kampioenschap hoe dan ook kwijt aan Coanda. Dat er voor het vierde achtereenvolgende jaar zoveel problemen zijn met de software, is onacceptabel. Ik hoop dat Max de boel wakker heeft geschud. Want dit moet gewoon veranderen. Het is zoals Max zei: ‘Je kunt nog beter naar het casino in Las Vegas gaan, daar maak je nog meer kans om te winnen.’ En dat is ook gewoon zo, als je lukraak uit de server kan worden geknald en je daarna niet je rondjes terugkrijgt.”

Disconnections kunnen altijd voorkomen in het simracen. “Maar als dit tientallen keren in een race gebeurt en je hebt bij elkaar een paar uur aan rode vlaggen… Die tijden liggen echt achter ons”, aldus Kerkhof. “Dat was in het eerste jaar van het evenement misschien een geldig excuus geweest. Maar inmiddels weet je precies hoe zwaar de server het gaat krijgen en wat de potentiële problemen kunnen zijn. Ze hebben nu vier jaar de tijd gehad om het allemaal op orde te krijgen en steeds claimen ze ook dat ze het hebben opgelost. Maar toch kampen we telkens met dezelfde problemen. Ja, serverproblemen heb je ook in iRacing en Assetto Corsa. Maar in rFactor gebeurt het aan de lopende band. Afgelopen weekend werd bijna het hele veld wel een keer slachtoffer. Zo ook ons BMW-team. Maar zij kregen hun rondjes terug en bleven in de race, waardoor zij zich konden terugvechten, wat heel bewonderenswaardig was. Dus ja, we voelen ons aan de ene kant genaaid en aan de andere kant zijn we heel trots op wat het team met de #2 en BMW Team Redline hebben gedaan. Ik hoop dat ze nu wakker zijn geworden bij rFactor 2 en het oplossen voor de volgende race. We gaan ervan uit dat ze voor volgend jaar een oplossing hebben gevonden en we als Team Redline gewoon weer meedoen. Maar dan dus zonder Max, helaas.”

