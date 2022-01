Haydar wint eerste ronde KNAF Digital Winter Cup

De eerste race van de Winter Cup 2022 vond plaats op het virtuele circuit Dragon Trail - Gardens II. In de kwalificatie zat de top drie zeer dicht bij elkaar, met de pole-position voor Floris Simmerman. Hij domineerde de Autumn Cup, maar moest ditmaal zijn meerdere erkennen in de concurrentie. Al bij de start gingen Arie Haydar en Kaj de Bruin hem voorbij. Het tweetal maakte er een mooie strijd van met diverse positiewisselingen. Tot aan de vlag was het spannend, maar uiteindelijk greep Haydar de winst. Op anderhalve seconde achterstand finishte De Bruin als tweede. Op eenzelfde marge finishte Simmerman als derde. Het drietal was overduidelijk te sterk voor de concurrentie. Remco Wint eindigde op meer dan twintig seconden als vierde, voor Twam Vollebregt en Calvin de Groot.

Op maandag 24 januari vindt de tweede ronde van de Winter Cup plaats. De race wordt verreden in een Gr.3-auto (Ford Mustang Gr.3 Roadcar / Mazda Atenza Gr.3 Roadcar / Peugeot RCZ Gr.3 Roadcar / Alfa Romeo 4C Gr. 3 Roadcar) op een nat Circuit de Spa-Francorchamps.