Alonso in de problemen in Virtual Le Mans

In de #14 Oreca LMP2, die de voormalige F1-rijders deelden met simracers Olli Pahkala en Jarl Teien, viel Alonso stil omdat hij tijdens zijn pitstop niet kon bijtanken. Terwijl Alonso door de pitlane reed kreeg hij een penalty voor een eerdere aanrijding met de Porsche van Simona de Silvestro. Die straf moest hij volgens de spelregels meteen uitzitten zonder bij te mogen tanken. Daardoor kwam hij even later zonder benzine stil te staan.

"Dat was niet de Le Mans waar we op hadden gehoopt", reageerde Alonso. "Een combinatie van een menselijke fout en een computerglitch bracht ons in de problemen. Ik denk dat de wedstrijdleiding ons een straf gaf terwijl wel al in de pitlane waren, wat ongewoon is. Het spel laat het niet toe om die penalty met een ronde te blokkeren zodat je toch nog tenminste wat kan tanken. Dat had niemand wellicht verwacht. Het is niet waar we op hadden gehoopt, want we hadden ons goed voorbereid, maar we zullen tot de volgende keer moeten wachten."

De wagen van Max Verstappen en Lando Norris lag na vijf uur aan de leiding tot de wedstrijd op rood werd gezet wegens een storing op de server. De race werd na een half uur weer opgestart. De wagen van Alonso kon tijdens de Safety Car weer verder rijden, weliswaar met een grote achterstand.

Motorsport.com streamt het volledige evenement, dat de ACO en het FIA WEC samen met Motorsport Games organiseren.

Bekijk de race live...